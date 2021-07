L’équipe d’athlétisme australienne “autorisée à reprendre l’entraînement” après le chaos des Jeux olympiques est causée par un test COVID positif du champion du monde américain de saut à la perche Sam Kendricks

in

Les Jeux olympiques sont tombés dans le chaos jeudi matin après que le champion du monde américain de saut à la perche Sam Kendricks a été testé positif pour le coronavirus.

Avec Kendricks s’entraînant aux côtés du perchiste australien Kurtis Marschall, cela a placé l’ensemble de l’équipe d’athlétisme australienne en isolement par mesure de précaution seulement 24 heures avant le début du programme d’athlétisme.

.

Kendricks est absent des Jeux olympiques. Son père a dit que son fils n’avait aucun symptôme

Les membres de l’équipe australienne d’athlétisme ont depuis été autorisés à reprendre leurs programmes réguliers après avoir subi des tests PCR négatifs.

“Tous les trois [who trained closely with Kendricks] testé négatif après avoir subi un test PCR cet après-midi, tandis que les coéquipiers sont restés dans leurs chambres conformément aux protocoles AOC Covid », a déclaré le Comité olympique australien.

«Les trois, qui sont tous vaccinés, se sont auto-déclarés lorsqu’ils ont appris que l’athlète américain était positif en fin de matinée. Tous les tests quotidiens du trio dans le Village avaient également donné des résultats négatifs. »

Le Times rapporte que les membres de l’équipe britannique utilisaient également le même centre d’entraînement que plusieurs des athlètes australiens, cependant, l’équipe GB ne pense pas qu’ils aient été en contact étroit.

Toutes les épreuves d’athlétisme auront lieu au stade national de Tokyo

Les athlètes aux Jeux sont tenus de s’isoler pendant 14 jours s’ils sont réputés avoir eu des contacts étroits avec une personne dont le test est positif, mais cela peut ne pas être nécessaire pour la majorité des athlètes australiens à moins que Marschall ne soit positif.

Kendricks est la plus grande victime COVID de ces Jeux olympiques. Le joueur de 28 ans devait disputer l’or contre son rival Mondo Duplantis le 3 août.

Kendricks a conservé son titre mondial à Doha en 2019 lorsqu’il a battu l’athlète suédois Duplantis et était le favori pour remporter l’or. Il a remporté le bronze à Rio en 2016.

« La santé et la sécurité de nos athlètes, entraîneurs et personnel est notre priorité absolue. Nous sommes attristés de confirmer que Sam Kendricks a été testé positif pour Covid-19 et ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 », a déclaré le Comité olympique américain.

«Conformément aux règles et protocoles locaux, il a été transféré dans un hôtel pour être placé en isolement et est soutenu par le personnel de l’USATF et de l’USOPC.

“Sam est un membre incroyable et accompli de Team USA et sa présence nous manquera. Par respect pour sa vie privée, nous ne pouvons pas fournir plus d’informations pour le moment.

Le père et entraîneur de Kendricks, Scott Kendricks, a écrit sur Instagram, un message qui a maintenant été supprimé, que son fils ” se sent bien et ne présente aucun symptôme “.