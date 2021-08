L’équipe de Bad Bunny et le rêve impossible de la NBA

Bad Bunny fait des choses impensables. Le Portoricain Il est la star latine la plus influente de la scène musicale actuelle, en fait ce Il est adossé à un exploit : être le premier n°1 de l’histoire de Billboard avec un album entièrement en espagnol. Ce volume de ventes et de croissance a été récompensé d’une manière économique qui fait que le chanteur commence à considérer sa carrière non seulement comme celle d’un musicien, mais comme celle d’un entrepreneur et d’un investisseur aussi, un projet qui n’a pas du tout été fait pour attendre.

Benito Antonio Martínez, comment est ton vrai nom, Il a été annoncé il y a des mois comme copropriétaire de l’une des principales équipes de basket-ball de Porto Rico, son pays natal : Los Cangrejeros de Santurce.. Cette nouvelle ferait sauter l’entité aux médias et aux premières pages du monde entier pour ledit mouvement, un processus qui Peu de temps après, il les remettrait à l’honneur après l’arrivée d’un joueur national à la longue carrière NBA comme JJ Barea. Dans ce processus, nous avons vu comment l’influence d’une figure comme celle de l’artiste urbain Bad Bunny est une marque en soi, qui, avec les bons arguments, peut conduire à la folie comme l’incursion d’une nouvelle équipe, ou d’une nouvelle propriété dans la ligue la plus importante au monde comme la NBA.

Pourquoi Bad Bunny pourrait-il penser à atteindre la NBA ?

Tout d’abord, nous devons expliquer que Il n’y a aucune information sur le processus qui conduirait les Cangrejeros ou Bad Bunny à la participation de la NBA, mais voici quelques-unes des raisons qui peuvent suggérer un projet avec ces noms liés au basket-ball nord-américain à l’avenir :

Le projet d’une 3ème conférence : Il n’y a pas si longtemps, on a parlé de l’intention des grandes équipes européennes de participer à une nouvelle conférence NBA Pour faire un pas au-delà de ce qui pourrait être le Euroligue. Dans cette liste, des équipes comme le Real Madrid ou CSKA Moscou mais aussi des équipes de Mexique, par exemple. S’il y a quelque chose de clair concernant cette idée, c’est que si la NBA cherche un profil distinctif de cette nouvelle conférence, ce serait une ligue élite et mondiale, qui serait beaucoup aidée par l’entrée d’une équipe comme celle de Santurce auprès des médias. soutien qui a derrière.L’état de Porto Rico : L’île est reconnue comme TTerritoire des États-Unis non constitué en société, une condition géopolitique qui permettrait de réfléchir à l’acceptation d’une équipe de ce territoire au cas où le projet serait suffisamment attractif pour ajouter une nouvelle dimension à la stratégie d’expansion que la ligue se propose.Le précédent canadien : Au cas où l’argument politique de Porto Rico était plus une rupture qu’un lien, la ligne de proposition de l’équipe pourrait être soutenue dans les cas de Vancouver ou Toronto, qui ont hébergé des franchises NBA bien qu’il s’agisse de territoires en dehors de la États Unis.L’attrait de la marque ‘Bad Bunny’ : le chanteur lui-même est un label qui attire une large population de jeunes et influence les nouvelles générations. Ce facteur peut être déterminant lorsqu’il s’agit d’attirer de nouveaux investisseurs qui donnent à la structure la dimension économique pour présenter une proposition à NBA. De la même manière, l’association de basket-ball pourrait utiliser une figure médiatique telle que l’artiste pour porter son produit sur un marché de niche en plein essor et jusqu’alors inexploré.L’adresse mondiale de la NBA : La plus grande ligue du monde est une véritable usine à revaloriser le produit dont elle dispose, et l’une des lignes actuelles est d’exposer dans le monde entier les valeurs actives dont elle dispose, la Jeux mondiaux de la NBA, en fait, ils l’approuvent en organisant régulièrement des matchs de championnat dans des pavillons du monde entier. Eh bien, si la ligue veut continuer à grandir dans ce domaine, peu de projets potentiels (à part les grandes équipes de L’Europe ) sont plus juteux qu’un de ce style.Une ligue qui peut être trop petite : Les crabes ils semblent être un projet remarquable pour une ligue mineure comme Porto Rico. Ce facteur pourrait être décisif pour que l’équipe postule à une ligue plus compétitive pour relever de nouveaux défis.La relation du chanteur avec la NBA : Mauvais lapin est un amoureux déclaré de la NBA, ses références constantes dans les chansons le soutiennent. Cela pourrait impliquer que l’artiste pourrait être intéressé à faire partie de l’entreprise colossale qu’est la ligue. De plus, le chanteur a montré dans les réseaux ses bonnes relations avec les superstars de la NBA, Quoi Lebron ou Doncic, une situation qui apporterait un soutien de l’intérieur de la structure.Changement de siège social de certaines franchises : On a parlé du déménagement de certaines équipes comme celle de Minnesota, et Mauvais lapin Il pourrait profiter de cette circonstance pour entrer pleinement dans une ligue toujours ouverte à l’écoute de propositions de ce genre.Projet à Santurce avec d’anciens NBAs : Le projet actuel a des joueurs qui sont passés par la ligue car ils sont les mêmes JJ Barea, Anthony Bennett ou Thomas Robinson. Cette politique de mouvements suggère que l’idée est d’amener chaque jour des joueurs plus jeunes et plus importants de la NBA pour finir par obtenir une liste qui peut choisir d’affronter les équipes de la ligue.

Une autre stratégie possible

Si l’idée de diriger une équipe de son pays vers la meilleure ligue du monde était trop utopique pour le chanteur, tOn peut aussi croire que cette copropriété peut être un premier contact avec le monde du basket, orienté vers à l’avenir, l’artiste urbain fait en quelque sorte partie d’une des 30 franchises actuelles, une idée soutenue par les précédents de Justin Timberlake, qui est actionnaire des Memphis Grizzlies, ou encore Sir Elton John, qui a été propriétaire de Watford, un club de football anglais, pendant 26 ans.

Colisée José Miguel Argelot, maison des Cangrejeros de SanturceColiseo José Miguel Argelot, maison des Cangrejeros de Santurce @cangrejerosbasket