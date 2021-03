L’équipe de baseball de la ligue majeure d’Oakland A accepte désormais Bitcoin pour les suites

The Oakland A’s – le club de balle de San Francisco East Bay au cœur du film de 2011 nominé aux Oscars Moneyball – accueille la nouvelle saison avec une offre compatible Bitcoin pour ses fans.

Jusqu’au 1er avril, le club propose une saison complète, une suite pour six personnes pour la saison à domicile au prix d’un Bitcoin (BTC), actuellement évalué à 57653 $. Cela fonctionne – pour le moment – avec une légère réduction, étant donné que le prix en monnaie fiduciaire pour une suite est fixé à 64 800 $.

La hausse sans précédent des prix de Bitcoin depuis décembre 2020 a ouvert la possibilité aux A de concevoir une offre pour les fans qui soit également économiquement saine pour le club. Dans une interview avec des journalistes le 14 mars, le président du club, Dave Kaval, a déclaré:

«Une partie de la raison pour laquelle nous faisons cela est que le prix est logique. Puisqu’un Bitcoin vaut à peu près la même valeur qu’une suite saisonnière, il offre à nos fans des choix différents. Et cela le teste pour voir si c’est quelque chose que nous aimerions faire dans plus d’aspects de notre entreprise. «

Kaval a ajouté qu’un autre facteur dans la décision de s’engager avec la crypto était sa popularité croissante en Californie, notant que « en particulier dans la région de la baie, vous voyez plus de gens discuter ou faire des transactions avec Bitcoin. » 100 suites de saison complète, au prix de 1 BTC, seront en vente pour la nouvelle saison. Le feu vert pour l’ouverture des jeux à 20% de capacité d’audience n’a été confirmé que récemment par le gouverneur californien Gavin Newsom et reste sujet aux cas de COVID-19 restant sous contrôle.

Outre l’adoption par les A des paiements en crypto-monnaie, le marché de plus en plus populaire des jetons non fongibles a également fait des percées à l’intersection du monde de l’art et de la communauté sportive de la Major League. En février, les soumissionnaires ont déboursé des millions de dollars pour l’art symbolique de l’ancien joueur de deuxième but Micah Johnson.

Pendant ce temps, les entreprises de sport blockchain comme Chiliz ont tenté de prendre pied dans la base de fans de la MLB, reconnaissant le jeu comme une voie potentiellement lucrative vers l’adoption massive de la technologie.