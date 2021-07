L’équipe de basket se rendra à Las Vegas avec 15 disponibles

14/07/2021 à 16h47 CEST

.

L’équipe espagnole de basket-ball masculin se rendra à Las Vegas (États-Unis) ce jeudi pour jouer leur dernier match en préparation des JO de Tokyo 2020 contre les Etats-Unis avec tous les joueurs disponibles et le blessé Juancho Hernangómez, qui sera examiné par son équipe NBA, les Minnesota Timberwolves. C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur espagnol, l’Italien Sergio Scariolo, après s’être entraîné ce mercredi au WiZink Center de Madrid.

“Allons-y avec 15, parce que je veux encore avoir un jour de plus pour prendre une décision finale, Il y a un aspect sur lequel je voudrais être tout à fait clair et tous les joueurs qui ont travaillé jusqu’à présent méritent de vivre cette expérience jusqu’au dernier moment possible, malheureusement cela ne peut pas être au Japon mais aux États-Unis, nous allons former un quelques jours là-bas et nous sommes intéressés à maintenir une bonne qualité d’entraînement », a expliqué l’entraîneur.

Concernant Juancho Hernangómez, qui lors du premier match amical contre la France à Malaga a subi une blessure diagnostiquée comme une “luxation acromio-claviculaire de grade 4-5 à l’épaule gauche” et pour laquelle il avait été exclu pour Tokyo 2020, Scariolo a expliqué que il y a “un long coup“S’il pourra participer aux Jeux, cela dépendra de son ressenti, de l’évolution de la blessure et de l’avis de son club, les Timberwolves.

“Il fait une tentative titanesque pour pouvoir être, la première chose est sa santé et la garantie que la reprise est totale pour lui et c’est la priorité. Ensuite, il y a son club qui devra le voir à Las Vegas et donner son avis, et nos médecins et kinésithérapeutes travaillent avec lui quoi qu’il fasse. C’est une possibilité lointaine, mais c’est une des raisons pour lesquelles je préfère me précipiter un peu plus pour choisir les douze”, a ajouté le sélectionneur.

La sélection aura son dernier duel préparatoire à l’aube de dimanche à lundi (21h00 heure locale, 3h00 le lundi espagnol) contre une ‘Team USA’ qui a perdu ses deux premiers duels contre le Nigeria (90-87) et Australie (91-83), mais il a compensé en s’imposant en Argentine (108-80).

Pour Scariolo, ces résultats ne doivent pas être pris comme référence, bien qu’il ait souligné que Le Nigeria est une équipe “forte” et l’Australie aussi. “Si je pense à la façon dont nous les avons remportés deux fois de suite lors des derniers Jeux olympiques, nous avons dû faire le maximum d’efforts de notre vie professionnelle”, a-t-il rappelé.

“Les États-Unis vont avoir un pied d’avance sur le monde entier dès qu’il peut récupérer les gens qui lui manquent et réussir par la cohésion, par le talent il est encore sur une autre planète”, s’installe-t-il.

Quant au travail de son équipe, le coach a mis en avant la “bonne alchimie” qu’il observe chez ses joueurs, même s’ils en manquent”choses à améliorer et à intégrer“.

“Nous sommes assez satisfaits, mais c’est un processus qui se poursuit et qui a encore du temps à compléter, en comptant sur le fait que la formule du championnat de cette année est différente et nous devons être très bien préparés dès le départ” a conclu Sergio Scariolo.