L’équipe de Beyrouth remporte le championnat de basket-ball des expatriés libanais de Dubaï 2021

Gagnants: Beirut Team

L’équipe de Beyrouth a remporté le tout premier championnat de basketball des expatriés libanais, organisé à Dubaï.

Beyrouth et Byblos ont participé à la finale du tournoi, organisée par Sports Mania UAE et sous la supervision du Dubai Sports Council et de la UAE Basketball Federation.

Dans un match passionnant organisé au Al Wasl Sports Club, les deux équipes se sont battues jusqu’à la dernière minute du match. L’équipe de Beyrouth a réussi à remporter une victoire de trois points sur Byblos avec un score final de 83 à 80. Les deux équipes ont fait preuve d’un excellent niveau de basket-ball, d’un esprit d’équipe et d’une sportivité élevés.

Les champions ont remporté 10 000 AED en espèces ainsi que 10 000 coupons AED de Decathlon.

Certains des participants au match étaient la légende du basket-ball libanais Fadi El Khatib, analyste sportif à Dubai Sports TV M. Ashraf Samara, fondateur de High Five M. Bahi Rifai, directeur général de Sport360 M. Bassam Nawfal et joueur de basket vétéran Mme Lodie Geagea.

Prix ​​individuels:

– MVP du dernier match: Tarek Kharasan de l’équipe de Beyrouth

– Meilleur buteur: Rawad Rahme de l’équipe Byblos

– Meilleur tireur à 3 points: Michel Hakim de l’équipe Zahle

– Meilleur rebondeur: Will Bechara de l’équipe Byblos

– Meilleure passe: Ahmad Tartoussi de Byblos Team

– Meilleur voleur: Johnny Nemer de l’équipe de Beyrouth

– Meilleur bloqueur de tir: Will Bechara de l’équipe Byblos

– Meilleur défenseur: Albert Zeinoun de l’équipe de Beyrouth

– Meilleur esprit d’équipe: Tire Team

– MVP du championnat: Johnny Nemer de l’équipe de Beyrouth

