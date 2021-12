L’équipe de Blue Origin remporte un financement pour la station spatiale de la NASA

Une conception d’artiste montre la station spatiale Orbital Reef avec un vaisseau spatial pour une seule personne et le taxi spatial Starliner de Boeing volant à proximité, et l’avion spatial Dream Chaser de Sierra Space amarré à un port. (Illustration du récif orbital)

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos et ses partenaires ont remporté un prix de 130 millions de dollars pour lancer la conception de leur station spatiale commerciale Orbital Reef, qui pourrait prendre forme au cours des dernières années de la Station spatiale internationale.

Deux autres équipes ont également remporté un financement de la NASA pour leurs efforts de conception : Nanoracks, basé à Houston, recevra 160 millions de dollars pour son concept Starlab, tandis que Northrop Grumman recevra 125,6 millions de dollars pour sa proposition.

Blue Origin, dont le siège social est situé dans le Kent, dans l’État de Washington, est en partenariat avec Sierra Space ainsi qu’avec Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions et Arizona State University sur Orbital Reef.

Le projet est envisagé comme un parc d’affaires extensible, avec le taxi spatial Starliner de Boeing et l’avion spatial Dream Chaser de Sierra Space transportant des passagers vers et depuis l’orbite terrestre basse pour le tourisme, la recherche, les projets de fabrication dans l’espace et plus encore. La NASA pourrait vraisemblablement utiliser Orbital Reef ou les autres plates-formes spatiales commerciales comme station intermédiaire et centre d’entraînement pour les missions au-delà de l’orbite terrestre.

« Nous sommes ravis que la NASA soutienne le développement d’Orbital Reef, une approche révolutionnaire pour rendre l’orbite terrestre plus accessible à divers clients et industries », a déclaré aujourd’hui Brent Sherwood, vice-président senior des programmes de développement avancé de Blue Origin, dans un communiqué de presse.

« En plus de répondre aux besoins des partenaires de l’ISS, le parc d’activités spatiales à usage mixte Orbital Reef offrira des coûts et une complexité réduits, des services clé en main et une architecture spatiale inspirante pour soutenir toute entreprise », a déclaré Sherwood. « Personne ne sait comment les marchés commerciaux LEO vont se développer, mais nous avons l’intention de le découvrir. »

Le soutien de la NASA aux avant-postes commerciaux LEO suit le modèle défini pour le réapprovisionnement de la Station spatiale internationale, le transport d’équipages d’astronautes et le développement d’atterrisseurs lunaires pour les futures missions lunaires.

« Avec des entreprises commerciales assurant désormais le transport vers l’orbite terrestre basse, nous travaillons en partenariat avec des entreprises américaines pour développer les destinations spatiales où les gens peuvent visiter, vivre et travailler, permettant à la NASA de continuer à tracer une voie dans l’espace au profit de l’humanité. tout en favorisant l’activité commerciale dans l’espace », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué de presse.

Blue Origin et Sierra Space, basée au Colorado, sont les principaux partenaires du projet Orbital Reef. Boeing apportera son expertise dans le développement et la gestion de stations spatiales, ainsi que les services de transport Starliner. Redwire Space se concentrera sur le développement et les opérations de charge utile de recherche ainsi que sur des structures déployables à grande échelle.

Genesis Engineering développera son vaisseau spatial à une personne – essentiellement, une nacelle de style « 2001 » équipée d’outils robotiques – pour les opérations de routine et les excursions touristiques. Et l’Arizona State University dirigera un consortium mondial axé sur les services de recherche et la sensibilisation du public.

Les deux autres équipes prévoient des divisions de travail similaires : Northrop Grumman s’appuiera sur son expérience avec le vaisseau spatial cargo Cygnus ainsi qu’avec son vaisseau spatial de service robotique en orbite et le module d’habitation en orbite lunaire qu’il construit pour la NASA. L’équipe de Northrop Grumman comprend Dynetics et d’autres partenaires qui seront nommés plus tard.

Une conception d’artiste montre la station spatiale de Northrop Grumman. (Illustration de Northrop Grumman) Une conception d’artiste montre la station spatiale Starlab de Nanoracks en orbite. (Nanoracks / Lockheed Martin / Illustration de l’espace Voyager)

Nanoracks, quant à lui, est en partenariat avec Voyager Space (qui compte Nanoracks comme filiale) et Lockheed Martin. Nanoracks s’appuiera sur son expérience en matière de logistique et de déploiement de charges utiles, Lockheed Martin fournira un grand habitat gonflable et d’autres équipements, et Voyager capitalisera sur son expertise en matière de stratégie d’investissement et d’intégration opérationnelle.

Les récompenses annoncées aujourd’hui soutiendront les efforts de conception et de développement jusqu’en 2025. Cela ouvrirait la voie à des récompenses de suivi de la NASA, visant à certifier les stations spatiales commerciales et à fournir des services d’hébergement de charges utiles et d’équipages.

Les responsables de l’agence spatiale prévoient de continuer à soutenir la Station spatiale internationale jusqu’en 2028 au moins, mais ils reconnaissent que l’avant-poste orbital – qui existe depuis 1998 – devra peut-être être retiré et peut-être démantelé peu de temps après. C’est la raison pour laquelle l’accent est actuellement mis sur les stations spatiales de nouvelle génération.

L’année dernière, la NASA a conclu un accord de 140 millions de dollars avec Axiom Space, basé à Houston, pour fournir un module d’habitation commercial pour la Station spatiale internationale – un module qui, selon Axiom, pourrait être séparé pour servir de base à une station spatiale en vol libre dans le futur.

