L’équipe de Bundesliga de l’année omet Erling Haaland, Lionel Messi n’est pas en Ligue 1, mais Jude Bellingham et William Saliba volent tandis que les joueurs de Liverpool et Man City dominent la Premier League XI

Les experts en statistiques du football se sont unis pour créer les meilleurs onze de cette saison des cinq grandes ligues européennes, mais il n’y a aucun signe de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Erling Haaland.

Deux sont sans doute les plus grands joueurs de tous les temps, l’autre a été désigné comme leur successeur au sommet du jeu – mais aucun n’a fait assez pour présenter la liste des meilleurs joueurs de leur ligue, tandis que les stars de Liverpool et de Man City dominent la Premier League. côté.

.

Le PSG possède l’un des trois premiers les plus talentueux jamais réunis, mais un seul fait partie de l’équipe de Ligue 1 de la saison

Le record de blessures de Haaland le maintient hors de l’équipe allemande, mais Bellingham fait la coupe

L’Observatoire du football CIES, avec l’aide d’Opta, a recensé les meilleurs joueurs de cette saison en Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France.

Les cinq formations étoilées regorgent de qualité, mais les grands noms traditionnels tels que Messi, Haaland, Neymar et Ronaldo manquent tous.

Quelques-uns des absents de classe mondiale, tels que Messi, ne parviennent pas à se qualifier car ils n’ont pas joué le nombre minimum de minutes (900), mais ont peut-être encore eu du mal à entrer dans les XI regorgeant de talent de toute façon.

Ronaldo a joué les minutes requises en Angleterre, mais n’arrive pas en première ligne de la Premier League, avec Mohamed Salah de Liverpool, Diogo Jota et Sadio Mane le battant sur le terrain cette saison.

Le reste du champ extérieur est rempli de stars de Liverpool et de City telles que les très performants Bernardo Silva et Joao Cancelo, le gardien de Chelsea Edouard Mendy étant la seule exception à la composition majoritairement composée de deux équipes.

Mendy de Chelsea est la seule exception à une formation dominée par Liverpool et City

.

Jota, Salah et Mane ont vu Liverpool accumuler un nombre fou de buts

Les deux premiers de la Liga, le Real Madrid et Séville, dominent les onze espagnols, avec le duo meurtrier de Los Blancos Karim Benzema et Vinicius Jr. maintenant leur place de club à l’avant.

L’arrière droit américain de Barcelone, Sergino Dest, rejoint Nabil Fekir du Real Betis, tandis que le défenseur de Séville, lié à Chelsea, Jules Kounde, s’aligne à côté de la signature estivale de Madrid, David Alaba.

Benzema et Vinicius créent l’un des partenariats les plus meurtriers du football et restent ensemble à l’avant

.

Benzema et Vinicius ont été pratiquement imparables malgré leur départ du mauvais pied

Sans surprise, l’Allemagne voit une équipe presque exclusivement composée de joueurs du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, à l’exception de l’Euro 2020 et de la star du Bayer Leverkusen Patrick Schick à l’avant.

L’attaquant de la République tchèque prend la place aux côtés de Robert Lewandowski devant la propriété la plus en vue du football Haaland, qui voit plutôt son coéquipier de Dortmund et la star anglaise Jude Bellingham faire la coupe au milieu de terrain.

Le héros de l’euro Schick réussit aux côtés de Lewandowski

.

Schick était l’une des stars de l’Euro 2020 et a fait reculer les choses à Leverkusen

Une formation de Ligue 1 française sans Messi et Neymar voit Kylian Mbappe s’associer à l’ancien talent de West Ham Dimitri Payet, et son coéquipier marseillais, William Saliba, rejoint l’équipe.

Le jeune défenseur central est actuellement prêté par Arsenal et a impressionné Marseille cette saison, son manager le saluant comme un « futur grand du football français ».

Malgré la domination du PSG en Ligue 1, la formation française est composée de six clubs différents

.

L’ancien Hammer Payet réussit malgré de nombreux drames avec les supporters

La Serie A italienne est actuellement au milieu d’une course au titre passionnante et imprévisible, et cela se reflète dans un XI qui comprend cinq clubs différents.

L’attaquant de l’Inter Milan lié à Tottenham, Lautaro Martinez, rejoint le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly, lié à Chelsea, tandis que l’ancien défenseur des Blues et international anglais Fikayo Tomori est nommé en raison de son excellente forme avec l’AC Milan.

Tomori a fait de son départ d’Angleterre plus que réussi

.

Tomori est un anglais rare à exceller à l’étranger

Offre de pari du jour

888SPORT offre 45 £ de paris gratuits pendant la période de Noël lorsque vous placez un pari de 10 £

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/€ Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis • Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/ 2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable pendant 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions générales de retrait et Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org