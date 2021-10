L’équipe de Bundesliga n’a pas peur de Newcastle à propos de l’objectif présumé de janvier

Il n’y a aucun sentiment à l’Eintracht Frankfurt que Filip Kostic les quittera pour Newcastle United en janvier, a-t-on affirmé.

Les rumeurs de Newcastle circulent à un rythme extraordinaire depuis leur récente prise de contrôle soutenue par les Saoudiens. Avec leur nouvelle richesse, ils pourront attirer un plus haut calibre de joueurs sur le marché des transferts. Mais seul le temps nous dira quelle est leur approche dans l’immédiat.

L’un des joueurs à lier avec eux pour janvier est Kostic. L’ailier de Francfort était lié à la Lazio au cours de l’été, seulement pour voir un mouvement échouer en raison d’une adresse e-mail incorrecte.

Avant cela, Manchester United aurait refusé la possibilité de le signer en 2020.

Mais l’international serbe reste quelqu’un qui pourrait assurer un gros transfert à l’avenir – potentiellement en Premier League.

Il a récemment été mentionné par Bild comme l’un des joueurs basés en Allemagne que Newcastle pourrait cibler en janvier. Mais ces rumeurs ont suscité une certaine confusion de la part de ceux de son club actuel.

Selon Sport1, personne à Francfort ne pense que Kostic les quittera en hiver.

Le joueur de 28 ans a marqué deux buts et fourni quatre passes décisives en huit apparitions dans toutes les compétitions cette saison jusqu’à présent. Il sera au cœur de leurs ambitions tant au niveau national qu’en Ligue Europa.

Par conséquent, ils veulent le garder pour le reste de la saison.

Certes, la situation peut changer en été, date à laquelle il ne restera qu’un an à son contrat – à moins qu’ils ne puissent convenir d’un renouvellement.

Kostic a 52 passes décisives et 28 buts en 135 matchs depuis qu’il a rejoint Francfort en 2018. Il semble que l’ancien homme de Stuttgart et Hambourg ait beaucoup plus à ajouter.

Newcastle, cependant, a le pouvoir financier de tenter plusieurs cibles, tant qu’ils peuvent également les convaincre de leurs objectifs sportifs.

Il semble qu’ils devront peut-être chercher ailleurs s’ils veulent un autre attaquant, cependant.

West Ham, rival de Newcastle pour l’attaquant

Pendant ce temps, une cible réaliste pour Newcastle en janvier pourrait être l’attaquant danois Jonas Wind.

On pense que le joueur de 22 ans a les attributs physiques qui feraient de lui un succès en Premier League.

Avec huit buts et cinq passes décisives cette saison jusqu’à présent, il semble également avoir la capacité technique appropriée.

Selon Jeunes Footeux, Newcastle a rejoint West Ham dans la course à l’attaquant.

Les Hammers ont besoin de plus de concurrence pour l’homme principal Michail Antonio. Pendant ce temps, les Magpies auraient besoin d’une mise à niveau par rapport à Joelinton ou à quelqu’un de plus fiable en termes de forme physique que Callum Wilson.

Le club actuel de Wind, le FC Copenhague, réclame des frais d’environ 20 millions d’euros pour vendre son leader.

