L’équipe de Chelsea en rotation sanctionnée par Aston Villa en Coupe Carabao

À peine 11 jours après leur affrontement en Premier League, Aston Villa et Chelsea se sont à nouveau affrontés. Cette fois, les deux équipes se sont rencontrées au troisième tour de la Coupe Carabao dans ce qui semblait être une victoire facile pour Chelsea contre une jeune équipe d’Aston Villa.

En fin de compte, l’équipe de Chelsea en rotation – qui présentait 10 changements par rapport à l’équipe qui a battu Tottenham Hotspur – avait besoin de pénalités pour passer Villa et assurer sa place au prochain tour du tournoi.

L’équipe de Chelsea en rotation Eke par Aston Villa sur les pénalités

Le jeu était une affaire de merde

Dès le départ, cela ressemblait à une affaire tendue et qui a duré tout le match car c’était une affaire très physique et décousue avec des défis volant à gauche et à droite. Saul Niguez, qui avait des débuts à oublier contre Aston Villa en championnat, a semblé terminer sa soirée avec plus de fautes à son actif que de passes dans une belle démonstration de ténacité.

Chelsea est allé avec une défense complètement nouvelle avec Trevoh Chalobah, Malang Sarr et Reece James constituant les trois derniers et ce qu’ils manquaient d’expérience, ils ont plus que compensé par le désir de gagner le ballon. L’équipe d’Aston Villa avait la même énergie juvénile qu’elle a apportée à la cravate.

Le physique se prêtait à un jeu de va-et-vient, les deux parties semblant parfois susceptibles de sortir de l’impasse. Chelsea et Aston Villa ont tous deux fini par marquer de la tête, le but de Villa est intervenu après un centre impeccable de Matty Cash, qui a conduit le match aux tirs au but.

La décision de Chelsea de faire appel à Romelu Lukaku sera considérée comme un coup de génie, car la simple présence du Belge a contribué à renverser le cours du jeu en faveur de Chelsea après une période de grand jeu d’Aston Villa.

Lukaku n’a pas été en mesure de renvoyer Chelsea à une victoire comme il l’a fait contre le Zenit, mais il a perturbé la défense d’Aston Villa à plusieurs reprises dans les derniers stades du match.

L’héroïsme des pénalités de Chelsea

Deux ratés précoces ont mis la pression sur Aston Villa car ils n’ont pas réussi à se convertir sur leurs deuxième et troisième pénalités tandis que Chelsea a mis ses trois premiers à l’écart.

Un échec de Ben Chilwell n’a pas suffi à permettre à Villa de revenir dans le match alors que Reece James a converti le penalty final pour envoyer Chelsea après 90 minutes de football nerveuses et disputées.

