L’équipe de Chrissy Teigen affirme que Michael Costello a truqué ces DM de cyberintimidation ⋆ .

18 juin 2021 / Publié par : Mieka

En entrant dans la Vallée du Sphinx, préparez-vous à répondre aux trois énigmes. Je ne vais pas vous donner les réponses car ce serait de la triche et je n’ai plus besoin de malédictions sur ma lignée, merci beaucoup. Mais préparez-vous à expliquer qui est la victime et qui est le méchant de la saga entre Chrissy Teigen et Michel Costello, qui ont tous deux été accusés d’intimidation et de harcèlement, et qui affirment tous deux que des messages directs les impliquant ont été fabriqués. Selon People, “l’équipe” de Chrissy allègue maintenant que les messages directs que Michael a partagés plus tôt cette semaine qui montrent que Chrissy menace de le mettre sur la liste noire, sont faux. Quelque part Alison Romain ricane devant un vrai bol de ragoût de pois chiches aqueux et aime chaque minute de ce gâchis.

Pour récapituler, lundi Michael, ancien concurrent de Project Runway et designer unique de stars comme Beyoncé, a affirmé qu’en 2014, Chrissy l’avait intimidé et l’avait mis sur la liste noire de l’industrie en représailles pour avoir prétendument volé le travail d’un designer noir nommé Maxine James et l’appelant le mot N dans un commentaire Instagram qui, selon Michael, était truqué. C’était juste après que Chrissy se soit encore excusée pour son histoire d’intimidation sur Twitter. Suite aux réclamations de Michael contre Chrissy, chanteuse Léona Lewis a présenté des accusations selon lesquelles Michael aurait refusé de l’habiller en 2014, et la maquilleuse Jordanie Liberté l’a accusé de harcèlement sexuel. De plus, les détails sur l’incident présumé avec Maxine James ont suscité un regain d’intérêt.

Maintenant, dans un article de Business Insider, l’équipe de Chrissy affirme que les prétendues captures d’écran de messages directs entre Chrissy et Michael montrent « plusieurs incohérences temporelles ». Malheureusement, aussi excitant que cela puisse paraître, aucun portail temporel n’est impliqué, même si je parie que Chrissy ferait à peu près n’importe quoi pour avoir une chance de remonter dans le temps et de nettoyer son fil Twitter d’avant 2016. Rapports de personnes :

Dans un article publié jeudi par Business Insider, un représentant de l’équipe de Teigen, 35 ans, a affirmé que les prétendus messages directs Instagram de l’auteur du livre de cuisine Cravings en 2014 – que Costello, 38 ans, a publiés plus tôt cette semaine avec des accusations d’intimidation – sont faux. Comme l’a noté le point de vente, les captures d’écran ont montré plusieurs incohérences temporelles qui peuvent suggérer qu’elles ont été modifiées d’une manière ou d’une autre. Les exemples incluent une coche vérifiée manquante à côté du nom de Teigen – ce qui suggère que les captures d’écran ont été prises en 2014, avant le lancement du programme de vérification d’Instagram – dans la même capture d’écran avec des messages violets et bleus, une conception mise en œuvre par la plate-forme de médias sociaux en 2020. Les captures d’écran montraient également une icône de chat vidéo – quelque chose qui a été introduit sur Instagram en 2018 – à côté d’une photo de profil que Teigen avait changée au plus tard en 2016, selon Business Insider. Un représentant de Costello n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de PEOPLE.

Le mari de Chrissy John legend a même dû sortir son cul de derrière son Steinway pour la défendre sur Twitter.

Chrissy s’est excusée pour ses tweets publics, mais après ses excuses, M. Costello a fabriqué un échange de DM entre eux. Cet échange a été inventé, complètement faux, n’a jamais eu lieu. Reçus ci-dessous : https://t.co/Toh2rjTXNS – John Legend (@johnlegend) 18 juin 2021

J’encourage tous ceux qui répandent ce mensonge à bout de souffle à garder la même énergie lorsqu’ils corrigent le disque – John Legend (@johnlegend) 18 juin 2021

Michael regrette probablement sa décision de se jeter au sommet de la pile Chrissy, car même si son comportement au fil des ans n’a certainement pas été cool, elle a toujours les poches profondes. Et en tant que designer, Michael devrait connaître l’importance des poches profondes. Et Chrissy est si profond, elle a même eu Président Joe Biden dans l’un d’eux pendant une minute ! Pas même le grand et le puissant Dina Lohan a réussi à la faire taire ! Chrissy a posté cette histoire de sanglot sur Instagram après son dernier mea culpa.

Pendant ce temps, la page Instagram de Michael est devenue privée. Le fou ne savait pas avec qui il s’en prenait. Chrissy a peut-être été un troll pathologique implacable dans le passé, mais n’oubliez jamais qu’elle sait maintenant Oprah et a été invité à la Maison Blanche à plusieurs reprises. Elle est essentiellement la version Twitter de Scarlett O’Hara à ce stade, agenouillée dans un champ brûlé et, les poings vers le ciel, se lamentant « Je vais me lever pour tweeter une fois de plus ! Dieu à mon témoin, je n’aurai plus jamais soif !

Photo : Wenn.com