L’équipe de Coda Collection avec United Airlines présentera Hendrix et Lennon Docs

La Coda Collection s’est associée à United Airlines pour offrir aux passagers en vol un accès gratuit à une sélection de films de concerts, de documentaires musicaux, de séries épisodiques et plus encore les plus acclamés sur tous les divertissements mondiaux et les vols compatibles PDE.

Lancée plus tôt cette année, The Coda Collection est un service de streaming par abonnement hébergé sur Amazon Prime Video Channels avec une sélection exclusive et organisée de contenu vidéo centré sur la musique couvrant des décennies et des genres. La collection Coda donne vie aux histoires inédites de la musique grâce à une curation réfléchie visant à approfondir le lien entre les fans et les artistes.

Pour lancer le partenariat exclusif avec United Airlines, les longs métrages suivants sur The Coda Collection sont actuellement disponibles en streaming sur les vols éligibles :

Jimi Hendrix – Musique, argent, folie…

John Lennon – Donne-moi la vérité

Bob Dylan – L’autre côté du miroir

Pearl Jam – En direct à Philadelphie

Evanescence – Embrasser la vérité amère

L’histoire de Wax Trax ! Enregistrements

Aretha Franklin – Lady Soul

CREEM : le seul magazine rock n’roll américain

Foo Fighters – Vivre à Hyde Park

Jane’s Addiction – Replay 2020

Dans le cadre du partenariat, les titres seront régulièrement actualisés, les voyageurs fréquents auront donc toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

La Coda Collection propose des centaines d’heures de concerts et de contenus documentaires exclusifs d’artistes allant d’icônes légendaires comme Jimi Hendrix, The Rolling Stones et John Lennon et Yoko Ono aux premières contemporaines de nouveaux morceaux d’artistes aussi divers que Evanescence, Billy Strings, La dépendance de Jane, Le traitement et le documentaire réalisé par Dave Grohl, acclamé par la critique, What Drives Us – ce dernier titre racontant les histoires de certains des plus grands artistes de la musique, rappelant la romance et l’aventure, ainsi que l’idiotie et le chaos, de leur temps passé sur la route.

Visiter le site officiel pour voir la bibliothèque complète de titres disponibles en streaming exclusivement sur The Coda Collection et explorer de nouvelles perspectives sur les artistes et les performances entourant les moments les plus emblématiques de la musique.