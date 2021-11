L’équipe de communication de la Maison Blanche revient sur les commentaires de Biden sur les paiements de règlement aux familles de migrants

L’attachée de presse principale adjointe Karine Jean-Pierre tient un point de presse à la Maison Blanche, à Washington, le 26 mai 2021. (Evelyn Hockstein/.)

Après qu’un rapport a fait surface selon lequel l’administration Biden envisageait de verser 450 000 $ de règlement aux familles de migrants séparées à la frontière sous l’administration Trump, le président Biden a rejeté les rumeurs, les qualifiant de « poubelles » et insistant sur le fait que cela « ne va pas arriver ».

Lors d’un briefing à la Maison Blanche vendredi, cependant, l’attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre est revenue sur la déclaration du président, déclarant « si cela économise l’argent des contribuables et met l’histoire désastreuse de l’utilisation de la « tolérance zéro » et de la séparation familiale derrière nous. , le président est parfaitement à l’aise avec le ministère de la Justice qui règle les individus et les familles qui sont actuellement en litige avec le gouvernement américain.

La volte-face est intervenue après que le journaliste de Fox News, Peter Doocy, a demandé des éclaircissements sur la position du président. L’American Civil Liberties Union a déclaré que les négociations sur l’indemnisation des immigrants touchés par la «politique de tolérance zéro», qui renvoyaient tous les migrants entrés illégalement dans le pays à des poursuites, étaient toujours en cours.

« Biden n’a peut-être même pas été pleinement informé des actions de son propre ministère de la Justice, car il a soigneusement examiné les crimes commis contre des milliers de familles. Mais s’il donne suite à ce qu’il a dit, le président renonce à une promesse de campagne de rendre justice aux familles séparées », a tweeté l’organisation mercredi.

Les ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Santé et des Services sociaux ont délibéré de verser des paiements aux migrants, car ils sont actuellement impliqués dans des poursuites alléguant que le gouvernement a causé un traumatisme psychologique persistant chez les parents et les enfants, ont déclaré à Wall Street des sources proches du dossier. Journal. Au total, le plan de réparation pourrait coûter au gouvernement plus d’un milliard de dollars.

L’ACLU estime qu’environ 5 500 enfants ont été séparés de leurs familles à la frontière sous l’administration Trump. Les représentants du gouvernement prévoient que le nombre de familles éligibles à un allégement monétaire sera plus petit.

Selon le Journal, la demande moyenne de dommages-intérêts est d’environ 3,4 millions de dollars par famille.

