L’équipe de conditionnement physique d’Ousmane Dembélé l’aide à réaliser son potentiel

Ousmane Dembélé profite d’un moment de bonne forme. Il joue plus régulièrement et a récemment été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps. Il a marqué un but pour les bleus et a reçu les applaudissements des entraîneurs et des médias. Désormais, il est en première page de L’Equipe, l’un des plus importants médias sportifs de France.

L’une des raisons de sa résurgence de la forme a été sa forme physique. L’ailier a souffert de blessures depuis son passage du Borussia Dortmund au FC Barcelone. Mais depuis, il a finalement ajouté plus d’endurance et de puissance à son corps, l’aidant à éviter les grosses blessures et à continuer à gagner en confiance.

Un de ses secrets a été un trio de professionnels français qui travaillent pour lui à la fois au club et pour la France: le préparateur physique Salah Ghaidi, le physiothérapeute Jean-Baptiste Duault et le cuisinier Antonhy Audebaud.

Dembélé s’est tourné vers eux après en avoir eu assez des saisons en proie à des blessures qui ont entravé sa progression.

«Je ne connaissais pas très bien le monde du football jusqu’à ce que je sois appelé pour superviser Ousmane.» Ghaidi a déclaré à L’Equipe.

C’était un ancien sprinter qui était champion national en France. Ghaidi travaille avec Dembélé depuis août dernier.

«Ma spécialité est la préparation physique et Ousmane a un jeu explosif, il est très rapide, comme un sprinter, le type de profil que je connais le mieux. [Training Dembélé] c’est comme si nous avions une voiture de Formule 1 entre nos mains. Nous sommes là pour prendre soin de lui et l’aider à optimiser ses performances. Physiquement, il n’a pas encore atteint cent pour cent. Je ne sais pas jusqu’où il peut aller. C’est une machine de guerre », a déclaré Ghaidi.

Duault vient également d’une formation non footballistique. Il a été kinésithérapeute pour l’équipe de France d’athlétisme pendant huit ans. L’entourage de Dembélé l’a contacté après avoir donné un avis d’expert aux médias sur la façon dont le joueur pouvait éviter les blessures.

Mon objectif n’est pas de faire courir Ousmane Dembélé plus vite, mais de faire supporter à son corps la charge de travail à laquelle il est soumis, et de prévenir au maximum les risques de blessures, sachant que le risque zéro n’existe pas.

Audebaud a travaillé comme chef pour certains restaurants de renommée mondiale avant de s’installer à Barcelone, où il a travaillé avec les plus grands chefs locaux et a donné des cours privés. L’entourage de Dembélé l’a contacté en 2018, mais il est devenu responsable des menus du joueur à partir de 2019.

«Je cuisine uniquement avec des ingrédients locaux, frais et naturels, sans additifs ni conservateurs. Il est important qu’il aime manger et qu’il comprenne ce que je mets dans les plats. Je choisis les ingrédients en fonction de l’analyse biologique, de la fréquence et de l’intensité de l’entraînement et de la compétition. Je ne peux pas préparer le même menu dix jours après un match que la veille. «

Le travail du trio, ainsi que l’engagement et la volonté du joueur, ont produit des résultats jusqu’à présent.