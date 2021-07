L’équipe de défense de Ripple a remis un «cadeau» qui pourrait les aider à gagner contre la SEC ⋆ Crypto new media

Jeremy Hogan, associé du cabinet d’avocats américain Hogan & Hogan, a déclaré qu’une récente déclaration publique de deux membres «courageux» de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait aider Ripple à gagner le procès intenté contre eux par la SEC en décembre 2020 .

Le 22 décembre 2020, la SEC a annoncé qu’elle avait « déposé une action contre Ripple Labs Inc. et deux de ses dirigeants, qui sont également d’importants détenteurs de titres, alléguant qu’ils avaient levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres d’actifs numériques en cours non enregistrée. ” Les deux dirigeants de Ripple poursuivis par la SEC étaient le PDG Brad Garlinghouse et le président Chris Larsen.

Le fondement de la défense de Ripple contre les allégations de la SEC est qu’il estime que le XRP n’a jamais été un titre (puisqu’il échoue au test de Howey, ce qui signifie qu’il n’est pas soumis aux lois américaines sur les valeurs mobilières) et que même si le tribunal arrive à la conclusion que le XRP était/est une sécurité, il y a eu un tel manque de clarté réglementaire en ce qui concerne la cryptographie que Ripple a le droit d’utiliser la défense « Fair Notice », c’est-à-dire qu’il n’a pas reçu un préavis raisonnable de la SEC quant à savoir si ses ventes de XRP les jetons seraient considérés comme des ventes illégales de titres non enregistrés.

Dans un article pour Law360 publié le 25 janvier, Joseph A. Hall, un ancien cadre de la SEC, a expliqué pourquoi « il y a de bonnes chances » que son ancien employeur perde son procès contre Ripple Labs.

Hall est associé du cabinet d’avocats américain Davis Polk depuis septembre 2005. Avant cela, entre octobre 2003 et juin 2005, il travaillait à la SEC, où il a finalement été directeur général de la politique sous la direction du président William H. Donaldson, où il a aidé le président à « diriger les activités d’élaboration et d’application des politiques de la Commission ».

Dans l’article susmentionné, Hall a expliqué à quel point le test Howey de la SEC est inadéquat pour décider si un crypto-actif particulier est un titre :

« Imaginez essayer d’expliquer ce qu’est un iPhone dans un langage que votre arrière-grand-père aurait compris juste après la Seconde Guerre mondiale. C’est comme ça qu’il est facile de prédire quels actifs numériques sont des titres dans le test de Howey d’après-guerre.“

Le 14 juillet, la SEC a annoncé qu’elle était parvenue à un accord avec la société britannique Blotics Ltd. (anciennement connue sous le nom de Coinschedule Ltd.), l’opérateur de Coinschedule.com, «un site Web autrefois populaire qui présentait des offres de titres d’actifs numériques. ” L’ordonnance de la SEC a conclu que Blotics Ltd. “avait violé les dispositions anti-taraudage des lois fédérales sur les valeurs mobilières en ne divulguant pas l’indemnisation qu’elle a reçue des émetteurs des titres d’actifs numériques qu’elle a profilés”.

Le communiqué de presse de la SEC a poursuivi en disant que «sans admettre ou nier les conclusions de la SEC, Blotics a accepté de cesser et de s’abstenir de commettre ou de provoquer des violations futures des dispositions anti-dénonciation des lois fédérales sur les valeurs mobilières, et de payer 43 000 $ en dégorgement. , plus les intérêts avant jugement et une pénalité de 154 434 $.

Plus tard dans la journée, deux commissaires de la SEC – Hester M. Peirce et Elad L. Roisman – ont publié sur le site Web de la SEC une déclaration publique intitulée « In the Matter of Coinschedule ».

Dans cette déclaration, Peirce et Roisman ont exprimé leur déception face au fait que le communiqué de presse de la SEC concernant le règlement avec Coinschedule/Blotics n’a pas « expliqué quels actifs numériques vantés par Coinschedule étaient des titres », et ils ont souligné qu’une telle omission montre que le La SEC est réticente à “fournir des indications supplémentaires sur la façon de déterminer si un jeton est vendu dans le cadre d’une offre de titres ou quels jetons sont des titres”.

Ils ont poursuivi en disant :

« Il y a un manque de clarté évident pour les acteurs du marché concernant l’application des lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques et à leur négociation, comme en témoignent les demandes de clarté que chacun de nous reçoit et la communication constante avec le personnel de la Commission pour l’absence d’action et autre soulagement. Le test présenté dans SEC v. WJ Howey Co., 328 US 293 (1946) est utile, mais, souvent, y compris en ce qui concerne de nombreux actifs numériques, l’application du test n’est pas parfaitement claire.

«Bien que le personnel de la Commission ait fourni quelques orientations, le grand nombre de facteurs et l’absence de pondération nuisent à la clarté que les orientations étaient censées offrir. Les participants au marché ont de la difficulté à faire certifier par un avocat que quelque chose n’est pas une offre de valeurs mobilières ou n’implique pas les lois sur les valeurs mobilières; ils ne peuvent pas non plus obtenir une réponse claire, étayée par une déclaration claire au niveau de la Commission, que quelque chose est une offre de titres…

«Dans ce vide, les actions d’exécution de la Commission contentieuses et réglées sont devenues la source d’orientation incontournable. Les gens peuvent étudier les spécificités des offres de jetons qui font l’objet de mesures d’exécution et tirer des indices de cas particuliers ; Cependant, l’application de ces indices aux faits d’une offre de jetons complètement différente ne produit pas nécessairement des réponses claires. Fournir des conseils au coup par coup par des mesures coercitives n’est pas la meilleure façon d’avancer ; si la Commission a l’intention de continuer à le faire, nous devrions au moins être clairs sur les jetons que nous avons identifiés comme ayant été vendus dans le cadre d’offres de titres. »

Le 19 juillet, l’avocat américain James K. Filan, qui a suivi le procès de la SEC contre Ripple, a tweeté que les deux défendeurs individuels – Garlinghouse et Larsen – avaient écrit une lettre au juge Torres du tribunal de district américain du district sud de New York « pour informer le tribunal de l’autorité supplémentaire qui soutient les requêtes en instance des défendeurs individuels pour rejeter la première plainte modifiée. La déclaration publique de Peirce et Roisman était jointe à cette lettre en tant que pièce 1.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP Les défendeurs individuels déposent une lettre et une déclaration de Peirce & Roisman à l’appui des requêtes en rejet au milieu d’une « importante incertitude réglementaire concernant le moment où les actifs numériques peuvent être classés comme titres par la SEC ». https://t.co /I0tDYjpA6B – James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) 19 juillet 2021

Plus tard, Jeremy Hogan, qui a également suivi et commenté le procès SEC contre Ripple, a remarqué le tweet de Filan et a déclaré que la déclaration publique des deux “courageux” commissaires de la SEC dit essentiellement au juge Torres que la défense de Ripple’s Fair Notice est applicable depuis dans cette déclaration – qu’il a appelée «un cadeau pour Ripple» – Peirce et Roisman admettent en quelque sorte que non seulement Ripple n’a pas eu un préavis équitable, mais que personne d’autre n’en a eu un non plus.

C’est le meilleur élément de preuve que nous ayons vu sur la défense du préavis équitable jusqu’à présent et ce serait la pièce Numero Uno dans ma requête en jugement sommaire. Quel cadeau pour Ripple et il leur a été remis gratuitement par deux – j’ose dire courageux – des personnes de la SEC l’appelant comme ils le voient. – Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) 19 juillet 2021

