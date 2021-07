L’équipe de FIFA 22 discute du développement et de la technologie HyperMotion dans le dernier flux EA Play Spotlight

Par Stéphany Nunneley

Au cours de l’EA Play Spotlight d’aujourd’hui, l’accent a été mis sur le gameplay de FIFA 22 avec une discussion sur la façon dont la technologie HyperMotion ajoute plus de réalisme au jeu.

Dans la présentation de 30 minutes, le FIFA 22 L’équipe de développement a discuté de la façon dont l’intelligence plus profonde des joueurs grâce à la puissance des consoles de nouvelle génération aide à créer un nouveau niveau de réalisme tactique.

Cela signifie une meilleure IA car elle est capable de prendre jusqu’à 6 fois plus de décisions par seconde et donne aux attaquants une meilleure connaissance de l’environnement. Cela leur permet également de faire des courses plus intelligentes dans le jeu de construction et de réagir plus rapidement aux balles lâches. L’IA défensive réécrite donne également aux équipes la possibilité d’agir davantage comme une unité tactique en conservant la forme lorsque les joueurs se déplacent sur le terrain et sur le terrain.

L’équipe a également discuté de la technologie HyperMotion, l’algorithme d’apprentissage automatique qui écrit de nouvelles animations en temps réel, sur la base de 8,7 millions d’images de données de capture de match. Ces matchs ont été joués par 22 joueurs professionnels dans un match à 11 contre 11, le tout portant des combinaisons de capture de mouvement Xsens.

La technologie Hypermotion ne sera disponible qu’avec les versions PS5, Stadia et Xbox Series X/S du jeu.

Le flux a également donné un aperçu de certaines des améliorations apportées à l’attaque/à la défense et de la façon dont les joueurs virtuels agiront de manière plus réaliste lorsqu’ils garderont le ballon en possession, marqueront, défendront le but et récupéreront le ballon.

Si vous l’avez manqué, vous pouvez lui donner une montre ci-dessus.

FIFA 22 sortira dans le monde entier le 1er octobre pour les systèmes PC, PlayStation, Stadia et Xbox.

Si vous achetez l’édition Ultimate du jeu, vous pourrez mettre à niveau votre copie du jeu de PlayStation 4 vers PlayStation 5, ou Xbox One vers Xbox Series X/S sans frais supplémentaires. Cette offre n’est pas disponible pour l’édition standard du jeu.

