L’équipe de foot arrive à la Villa

L’équipe olympique de football a terminé sa participation à ces Jeux samedi, avec finale amère contre le Brésil dans laquelle la médaille d’or s’est échappée en prolongation. Ils ont obtenu une médaille d’argent qui, au fil des heures, connaît à chaque fois mieux en raison du long chemin qu’ils ont parcouru pour l’obtenir (ce cycle a commencé il y a près de quatre ans, en septembre 2017).

La Roja est arrivée ce dimanche au village olympique de régler avec le reste des athlètes espagnols qui restent à Tokyo et ceux qui le souhaitent peuvent assister à la cérémonie de clôture de ces Jeux. Ce ne sera que lundi que les joueurs reviendront à Madrid avec le reste de l’expédition espagnole.

À ce moment-là, il deviendra certainement Arrêt complet dans les catégories inférieures à cette magnifique génération qui a remporté une Eurocup U19, une autre U21 et une médaille d’argent olympique. Jesús Vallejo, capitaine de l’équipe, a assuré après le match que “ce sera difficile de se séparer, nous avons formé une famille en ces 40 jours”.

Il est maintenant temps pour les footballeurs de retourner dans leurs clubs. Certains arriveront en parfait état, car cela a signifié une pré-saison qui leur permet de commencer avec leurs équipes avec plus de rythme que des collègues qui n’ont pas encore concouru officiellement. Pour six autres, ceux de l’Eurocup, il est temps de se ressourcer et de se ressourcer pour une nouvelle saison avec leurs équipes