L’équipe de football de jeunes du Texas a été éliminée de la domination de la ligue: « Trop bien pour une équipe de niveau rec »

Une équipe de football de jeunes du Texas a été expulsée de la ligue au milieu des séries éliminatoires pour «avoir été trop bonne».

Les Flower Mound Rebels sont une équipe de 7 et 8 ans qui ont rejoint la Keller Youth Association l’année dernière après que la pandémie de coronavirus a rendu difficile la constitution d’une équipe. Cette année, les Rebels ont dominé leurs adversaires et ont remporté leurs sept matchs par un score combiné de 199-6.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’équipe Flower Mound a rejoint la Keller Youth Association l’année dernière. (iStock)

Rhett Taylor, vice-président de la Keller Youth Association, faisait partie des membres du conseil d’administration qui ont décidé d’expulser les Rebels des séries éliminatoires. Taylor, qui était l’entraîneur d’une équipe qui a perdu 33-0 contre Flower Mound au cours de la saison, a clairement admis que l’équipe était bien trop bonne.

« C’est la ligue Keller, pas la ligue Flower Mound. Dans mon esprit, ils ont dominé notre ligue », a déclaré Taylor à KXAS-TV jeudi. « Mon équipe a obtenu un premier essai pendant tout le match. Et mon équipe est bonne. »

Taylor a ajouté: « Ils sont trop bons. Je l’admets pleinement, absolument. C’est une équipe de niveau restreint. Ils sont trop bons pour une équipe de niveau rec. »

Ragan Montero, l’entraîneur-chef de Flower Mound, a déclaré que seuls sept des 17 joueurs de son équipe avaient déjà joué au football auparavant. Il a qualifié Taylor de « mauvais perdant ».

LES RECOMMANDATIONS DES USA FOOTBALL POUR LES PROGRAMMES DE JEUNESSE REÇOIVENT LES APPROBATIONS DES MEILLEURES ORGANISATIONS DE MÉDECINE SPORTIVE

L’équipe surclassait ses adversaires 199-6. (PA)

« Je ne pense pas que nous puissions être trop bons. Il veut jouer avec nous, mais il ne veut pas que nous soyons bons. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que cela enseigne aux enfants. Hé, faites de votre mieux, mais désolé , vous n’obtiendrez pas le résultat final souhaité ? » il ajouta.

Taylor a dit que c’était une question d’équité.

Le président de Keller Youth Associated, Calvin Washington, a publié samedi une longue déclaration sur la question.

« Keller Youth Association est fière d’être un programme tout compris qui permet aux jeunes de Keller et des villes environnantes de participer à des sports. Bien que nous proposions des équipes ‘Select & Elite’ pour le baseball et le softball, nous avons toujours maintenu que nos ligues de football sont « niveau récréatif » uniquement. Nous avons pris la décision à l’automne 2020 d’autoriser une poignée d’autres villes à amener des équipes à KYA Football pour aider à réduire le faible nombre d’inscriptions en raison de COVID-19 « , indique le communiqué.

« Des lignes directrices ont été établies pour que le terrain de jeu reste compétitif pour ces équipes et parce que KYA organise des exercices sur gazon et suit un processus de sélection, nous avons demandé que les équipes extérieures suivent les mêmes règles. Au fur et à mesure que les saisons suivantes progressaient et que notre nombre augmentait, KYA a demandé à Flower Mound d’amener deux équipes par division afin qu’elles puissent mener un véritable processus de repêchage pour chacune.Cependant, ils ont été catégoriques en n’amenant qu’une seule équipe pour la division bantam 7/8U qui a récemment attiré l’attention négative des médias.

Le président de KYA a publié samedi une déclaration à ce sujet. (iStock)

« Avant la saison d’automne 2021, on a dit aux dirigeants de Flower Mound que s’ils n’amenaient qu’une seule équipe et que cette équipe était grossièrement déséquilibrée par rapport aux autres équipes récréatives, ils ne seraient pas autorisés à participer aux séries éliminatoires. Une fois l’automne 2021 début de la saison, KYA s’est rapidement rendu compte que le niveau de talent apporté par l’équipe de Flower Mound dépassait de loin le niveau de talent qu’une équipe menant un processus d’ébauche pourrait avoir. par cela, ils ont dominé leurs adversaires 199-6 au cours de la saison régulière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« KYA a permis à Flower Mound de terminer ses matchs de saison régulière et a proposé de programmer un match de fin de saison avec une autre équipe locale sélectionnée et non repêchée, afin que l’équipe de Flower Mound puisse avoir un match de style championnat.

« Flower Mound a choisi de renoncer au match de saison régulière restant et a décliné l’offre de jouer dans ce match de championnat d’exhibition. En fin de compte, la décision a été prise de maintenir l’intégrité de notre ligue récréative et de proposer des séries éliminatoires uniquement aux équipes qui ont suivi les directives mis en place dans la pré-saison. »