L’équipe de football de Washington bâcle malheureusement la retraite du numéro de Sean Taylor

Sean Taylor atteignait tout juste le sommet de sa carrière dans la NFL lorsqu’il a été assassiné dans sa maison de Miami au cours de la saison 2007.

Il n’avait que 24 ans.

Au cours de ses trois ans et demi dans la ligue, Taylor est devenu un favori des fans à Washington et a été nommé à deux Pro Bowls.

L’intensité avec laquelle il jouait et sa passion pour le jeu ont permis aux fans de Washington de tomber très facilement amoureux d’un jeune homme qui a tout donné pour son équipe, ses fans et la ville de Washington DC

D’une manière ou d’une autre, cela fait près de 14 ans depuis sa mort et le numéro qu’il portait pendant sa trop brève période avec Washington n’a toujours pas été retiré.

Mais aujourd’hui, de tous les jours et de toutes les semaines, on apprend que son n°21 sera finalement retiré par la seule franchise pour laquelle il a joué.

Quand sera-t-il à la retraite, demandez-vous?

Dimanche — dans trois jours.

Prends ça une seconde. Taylor a été assassiné en 2007 et nous voici en 2021 et la franchise de Dan Snyder retire enfin son numéro en donnant aux fans un préavis de trois jours seulement au sujet d’une cérémonie pour un joueur dont l’héritage mérite beaucoup plus de reconnaissance que cela.

Trois. Jours. Avis.

Est-ce que quelqu’un est vraiment surpris par ce mouvement d’une franchise qui semble toujours trouver un moyen de faire la mauvaise chose ?

Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle ils ont si mal géré le déploiement public de la retraite du maillot de Sean Taylor – vraiment très mal – mais je sais que l’événement est planifié depuis des semaines. Quelque chose comme ça devrait être une telle célébration et ils l’annoncent 3 jours à l’avance. Tellement mauvais. Et triste. – JP Finlay (@JPFinlayNBCS) 14 octobre 2021

Je ne suis pas. Et de nombreux fans de Washington ne le sont pas non plus.

L’équipe a ensuite publié cette déclaration après que tant de fans les ont déchirés pour l’avoir annoncé trois jours seulement avant le match :

Déclaration d’un porte-parole de Washington : « Nous nous excusons auprès des fans qui auraient souhaité plus de préavis et continuerons de partager avec les fans comment nous célébrerons l’héritage de Sean Taylor au cours du mois prochain. » L’équipe préparait l’hommage à Taylor depuis des mois, par porte-parole. – Matthew Paras (@Matthew_Paras) 14 octobre 2021

Venir. Au.

La franchise a fait l’actualité cette semaine pour toutes les mauvaises raisons encore une fois. L’enquête entourant les allégations d’inconduite sur le lieu de travail a conduit à la découverte de certains courriels racistes/homophobes/misogynes de Jon Gruden qui l’ont amené à démissionner de son poste d’entraîneur des Raiders de Las Vegas.

De nombreuses personnes ont demandé à juste titre que la NFL publie toutes les informations découvertes lors de l’enquête privée.

Et maintenant, quelques jours plus tard, Washington décide de rendre publique les nouvelles de la célébration de Sean Taylor ?

Répugnant.

Sean Taylor et sa famille méritent tellement mieux que cela et ce ne serait pas difficile pour Washington de faire exactement cela. Je veux dire, il n’est pas difficile de choisir une date des mois à l’avance pour donner aux fans qui aimaient Taylor le temps de planifier l’événement, en particulier ceux qui feraient probablement des plans de voyage juste pour assister au match.

Grand coup de relations publiques pour essayer de déplacer l’attention. Les fans le demandent depuis des années et nous recevons un préavis de trois jours ? Cela aurait littéralement remué ciel et terre d’être là pour ce moment, mais pas comme ça. Juste une autre tranche d’embarras hebdomadaire. – IsThisRealLife (@PickleJake23) 14 octobre 2021

Tout cela n’est pas juste pour tant de gens et les fans ont raison d’être mécontents de la franchise.

Donner aux fans aucun préavis pour le retrait du numéro de Sean Taylor est à la fois stupide et insultant. Mais il faut s’y attendre pour une équipe qui esquive le drame comme toujours. Honte. #WFT https://t.co/8jsGjAL8j0 – Ange (@AngelMAce777) 14 octobre 2021

3 jours. Le jeu est dans 3 jours. Le maillot de Sean Taylor aurait dû être retiré il y a des années, mais MAINTENANT… avec tous les courriels divulgués suite à l’enquête sur Snyder et le lieu de travail de WFT… ils décident de retirer le maillot de Sean Taylor. Encore une fois… AVEC UN AVIS DE TROIS JOURS https://t.co/zEGlez1Em8 – Tim Murray (@1TimMurray) 14 octobre 2021

@whoisjwright Pourquoi WFT ne peut-il jamais rien gérer correctement. C’est tellement embarrassant d’être un fan avec plus de 20 ans de décisions horribles. Comment attendre 3 jours à l’avance pour annoncer quelque chose que les gens attendent depuis 14 ans ? J’aimerais savoir qu’il y a une logique derrière cela. – Kurt Bugden (@jetskins1572) 14 octobre 2021

Sean Taylor, sa famille et ses fans méritent tellement mieux que ça. Mais, malheureusement, ce n’est tout simplement pas ainsi que cette horrible franchise fait les choses.

Et c’est triste.