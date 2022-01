L’équipe de football de Washington donne une mise à jour majeure sur le nouveau nom et le nouveau logo de l’équipe

L’équipe de football de Washington vient de partager une mise à jour majeure sur leur nouveau nom et logo d’équipe. Le président de l’équipe Jason Wright a annoncé dans sa chronique mensuelle pour le site officiel de l’équipe que le nouveau nom et le nouveau logo seront révélés le 2 février. Cela survient après que l’équipe a abandonné le surnom de « Redskins » avant le début de la saison 2020.

« Nous sommes convaincus que cette identité est une identité derrière laquelle notre équipe et nos fans à travers DC, Maryland, Virginie et au-delà peuvent se rallier pendant encore 90 ans et plus alors que nous continuons à encourager le Burgundy & Gold dans ce prochain chapitre », a écrit Wright. . « La prochaine étape est excitante et approche à grands pas – et voici ma deuxième mise à jour : nous avons hâte de révéler le nom de notre équipe au monde le 2 février 2022 ! Notez vos calendriers, Washington Family. Ce n’est pas un jour vous voudrez manquer ! »

Deux des noms que les fans aiment sont Wolves et RedWolves. Wright a expliqué pourquoi Washington n’utiliserait pas ces noms. « Au début, nous avons compris que Wolves – ou une variante de celui-ci – était l’un de nos fans préférés », a déclaré Wright. « Comme je l’ai toujours dit, nous prenons au sérieux les commentaires de nos fans, et en raison de votre intérêt pour ce nom, nous avons mis Wolves sur une liste d’options à explorer pleinement. Une fois que nous avons commencé à étudier Wolves, cependant, nous avons pris conscience d’un défi notable : les marques détenues par d’autres équipes limiteraient notre capacité à faire nôtre le nom. Et sans Wolves, des variantes comme RedWolves n’auraient pas été viables non plus pour ces raisons et d’autres. »

Washington a décidé d’abandonner son ancien surnom en raison du mouvement Black Lives Matter en cours à l’époque. Mais l’équipe a été appelée pour le nom pendant de nombreuses années, car elle était considérée comme insensible à la race. Washington utilisait ce surnom depuis 1933 lorsqu’il était situé à Boston. Lorsque l’équipe a été créée en 1932, le surnom était Braves.

« Aujourd’hui, nous annonçons que nous retirerons le nom des Redskins et Llogoup à la fin de cet examen », a déclaré l’équipe dans un communiqué en juillet 2020. « Dan Snyder et Coach [Ron] Rivera travaille en étroite collaboration pour développer un nouveau nom et une nouvelle approche de conception qui amélioreront la réputation de notre fière franchise riche en traditions et inspireront nos sponsors, fans et communauté pour les 100 prochaines années. »