L’équipe de football de Washington rendra un grand honneur à Sean Taylor

L’équipe de football de Washington honorera l’un de ses meilleurs joueurs de tous les temps ce week-end. Jeudi, Washington a annoncé que le maillot n°21 de Taylor serait retiré, faisant de lui le troisième joueur des 89 ans d’histoire de l’équipe à recevoir cet honneur. Washington commémorera également officiellement le changement de nom de la route menant à FedEx Field en Sean Taylor Road avec la famille et les amis avant le match contre les Chiefs de Kansas City dimanche.

« Je suis entré dans la NFL la même année que Sean Taylor et immédiatement ses capacités athlétiques, sa résilience, son courage et son éthique de travail acharnée l’ont mis à part. Moi et beaucoup d’autres l’avons considéré comme un modèle », Jason Wright, président de l’équipe de football de Washington. dit dans un communiqué de presse. « Le fait qu’il ait été tragiquement enlevé si tôt a blessé notre communauté de joueurs, mais aussi nos fans, nos entraîneurs et notre personnel. Nous continuerons à nous souvenir de lui et à le considérer comme un exemple de professionnalisme et d’excellence, et nous nous efforcerons tous de refléter son excellence à notre manière. »

Sean Taylor nous a donné l'un de ces moments forts du Pro Bowl les plus emblématiques de tous les temps. Washington retirera son n ° 21 ce dimanche.

Washington offre également une serviette commémorative de rallye Sean Taylor en édition limitée aux 10 000 premiers fans à entrer dans le stade. De plus, les joueurs porteront des autocollants de casque qui rendront hommage à Taylor tandis que le personnel à temps plein portera une épinglette n ° 21 du jour de match.

Taylor a été repêché par Washington n ° 5 au classement général en 2004 en provenance de Miami. Il est immédiatement devenu une star en étant nommé dans l’équipe des recrues de la PFWA après avoir réussi 76 plaqués, un sac et quatre interceptions. Il a été nommé au Pro Bowl en 2006 et 2007 ainsi qu’à la deuxième équipe All-Pro en 2007 après avoir réussi 42 plaqués et cinq interceptions en neuf matchs.

Taylor est décédé à l’âge de 24 ans le 27 novembre 2007, après avoir été abattu par des intrus à son domicile de Miami la veille. Il a reçu une balle dans le haut de la jambe, provoquant la section de son artère fémorale. Le 30 novembre, quatre hommes – Venjah K. Hunte, 20 ans ; Eric Rivera, Jr., 17 ans; Jason Scott Mitchell, 19 ans ; et Charles Kendrick Lee Wardlow, 18 ans – ont été arrêtés. Les quatre hommes ont été accusés de meurtre au deuxième degré, de cambriolage d’agriculteurs et de vol avec invasion de domicile avec une arme à feu. En mai 2008, Timothy Brown, 16 ans, a été accusé de meurtre au premier degré et de cambriolage. Les cinq suspects ont été condamnés à la prison.