L’équipe de football FCS qui ne frappe jamais pourrait être l’avenir du sport

Si vous n’avez jamais entendu parler du Collège presbytérien auparavant, je vous pardonnerais. La petite école privée de Caroline du Sud compte moins de 2 000 étudiants et son programme d’athlétisme ne concourt pas nécessairement régulièrement aux championnats nationaux. Leur équipe de football a participé à un match de bowl : le Tangerine Bowl 1959 contre Middle Tennessee, qu’ils ont perdu. Mais faites une recherche sur Google aujourd’hui et vous trouverez des fonctionnalités et des vidéos des principaux points de vente nationaux couvrant l’équipe.

C’est parce qu’en mai, les Blue Hose ont engagé Kevin Kelley pour diriger leur équipe de football, qui venait de rejoindre la Ligue des pionniers du FCS. Kelley était plus récemment l’entraîneur-chef de la Pulaski Academy, une école préparatoire à Little Rock Arkansas. Kelley a amassé plusieurs championnats d’État à Pulaski en utilisant une stratégie non conventionnelle.

Ses équipes ne donnent jamais de coup de pied.

L’entraîneur Kelley n’a pas seulement gagné régulièrement, il a également attiré l’attention de certains des plus grands noms du jeu, comme Bill Belichick, qui a félicité l’entraîneur à plusieurs reprises. Son nom a même été proposé pour le poste d’entraîneur-chef du Kansas plus tôt cette année, avant d’accepter le poste chez Presbyterian.

Alors, comment ça se passe ?

À peine un mois après le début de la saison de Presbyterian, il est prudent de dire que les Blue Hose sont probablement au milieu de la saison la plus chaotique qu’une équipe de football universitaire ait jamais jouée.

Au cours de la semaine 1, ils ont affronté le NAIA St. Andrews College. Presbyterian a remporté le match 84-43, le quart-arrière de deuxième année Ren Hefley établissant un record FCS avec 10 (oui, dix) touchés. Avec seulement 38 passes complétées dans le match, 26% de ses passes se sont retrouvées dans la zone des buts. Le presbytérien n’a jamais botté de botté de dégagement, n’a jamais botté de panier et n’a récolté en moyenne que 27 mètres lors de ses tentatives de coup d’envoi, qui sont presque toujours des coups de pied en jeu.

La semaine suivante, ils ont effacé l’Université de Fort Lauderdale par un score de 68-3. Après que l’UFL se soit connecté sur un placement avec deux minutes à jouer au premier quart, Presbyterian a marqué 46 points sans réponse. L’UFL n’a réussi que deux entraînements de plus de 14 verges après son seul match marquant de la soirée. Encore une fois, PC n’a jamais botté. Ils se sont convertis sur 6 coups de pied supplémentaires, simplement parce que l’entraîneur Kelley ne croit pas à l’idée d’en faire deux dans une éruption.

Lors de leur troisième match de la saison, les Blue Hose se sont rendus à Campbell pour affronter les Fighting Camels du Grand Sud. Les roues sont tombées complètement, Presbyterian perdant 72-0. PC a commis 10 revirements contre 0 pour Campbell et n’a converti que trois de ses 14 troisièmes essais. Plus particulièrement, l’entraîneur Kelley a fait quelque chose d’impensable : face à un 4e et 20 de sa propre ligne de 4 yards, il a appelé l’équipe de botté de dégagement sur le terrain. Ils ont été pris tellement au dépourvu qu’ils n’ont pas pu s’aligner à temps et ont encouru une pénalité de retard de match. Cauchemar total.

L’un des sites les plus rares du football universitaire en 2021 : un botté de dégagement presbytérien. L’entraîneur Kevin Kelley est l’ancien entraîneur du lycée qui n’a jamais fait de botté de dégagement et d’après l’apparence de celui-ci, je ne pense pas qu’ils le feront beaucoup au niveau FCS. pic.twitter.com/EqSn3rp4MT – L’artiste anciennement connu sous le nom de @DanWeiner (@ReallyDanWeiner) 18 septembre 2021

Et samedi dernier, ils ont encore pris un autre coup, s’inclinant contre Dayton 63-43. Dans un match de coup du lapin, PC menait en fait 23-0 à un moment donné avant de céder 49 points consécutifs. Le Collège presbytérien est actuellement 2-2 avec une marge moyenne de victoire de 53 points et une marge moyenne de défaite de 46.

Qui se soucie d’une équipe 2-2 FCS?

Cher lecteur, oui. Je vis pour cette équipe inutilement désordonnée et ses scores voyants. Je me souviens de l’équipe masculine de basket-ball du Collège Grinnell, où le système de l’entraîneur Dave Arseneault a donné lieu à des matchs comme une victoire de 179-104 en 2012 où un gardien de Grinnell a marqué 138 points.

Ce que je veux dire, c’est que nous pourrions assister aux premiers jours de l’avenir du sport. Grinnell tirait régulièrement plus de 50 points à trois points par match des années avant que les Splash Bros ne changent la NBA. Il est tout à fait possible que dans 10 ans, nous regardions Kevin Kelley entraîner dans un Super Bowl 83-63 sans coup de pied. Même si cela ne se réalise pas, nous ne verrons probablement plus jamais une équipe de ce sport gagner par 65 et perdre par 72 dans des matchs consécutifs. Je vais le chérir tant que ça dure.

Le prochain match de Presbyterian aura lieu le 8 octobre contre Morehead State.