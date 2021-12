L’équipe de football universitaire se retire du match de bowl en raison de problèmes de COVID-19 et de blessures

Une équipe de football universitaire a décidé de ne pas participer à son match de bowl en raison de problèmes liés au COVID-19 et de blessures de fin de saison. Mercredi, Texas A&M a annoncé qu’il ne participerait pas au TaxSlayer Gator Bowl, qui devrait avoir lieu le soir du Nouvel An à Jacksonville, en Floride. Les Aggies devaient jouer à Wake Forest, mais maintenant ce sera Rutgers qui jouera dans le jeu, selon ESPN.

« C’est malheureux, mais nous n’avons tout simplement pas assez de joueurs boursiers disponibles pour aligner une équipe », a déclaré l’entraîneur-chef d’Aggie, Jimbo Fisher. Les Aggies ont terminé la saison avec une fiche globale de 8-4 et 4-4 dans la SEC. La plus grande victoire de l’équipe de la saison a été une victoire 41-38 du n ° 1 de l’Alabama. Cependant, les Aggies ont perdu deux de leurs trois derniers matchs, dont une défaite de 27-24 contre LSU à la fin de la saison régulière.

En raison d’une combinaison de problèmes COVID-19 au sein du programme, ainsi que de blessures de fin de saison, l’alignement de football Texas A&M n’est pas en mesure de participer en toute sécurité au prochain TaxSlayer Gator Bowl du 31 décembre contre Wake Forest. – Texas A&M Football (@AggieFootball) 22 décembre 2021

« C’est navrant pour nos joueurs, nos entraîneurs, notre personnel et nos fans que nous ne puissions pas jouer dans le TaxSlayer Gator Bowl », a déclaré le directeur de l’athlétisme de Texas A&M, Ross Bjork. « Le football d’après-saison est le summum de la saison et lorsque l’occasion est perdue, cela fait mal à plusieurs niveaux. Comme nous l’avons appris au cours des 21 derniers mois de ce défi de santé, le bien-être et la sécurité de nos étudiants-athlètes sont primordial. Nos joueurs se sont investis corps et âme dans cette saison et nous apprécions leur dévouement en tant qu’Aggies. Le football d’Aggie est sur la bonne voie pour un succès à long terme et nous savons que le meilleur reste à venir. »

Avant que Rutgers n’accepte l’invitation, le directeur sportif de Wake Forest, John Currie, a déclaré qu’au moins cinq équipes avaient manifesté leur intérêt à jouer. Le Gator Bowl a déclaré qu’il travaillait « de manière agressive » avec la NCAA pour trouver une équipe de remplacement.

« Je suis optimiste de nature », a déclaré Currie. « Pour le moment, compte tenu du fait qu’il y a de l’intérêt, je suis vraiment encouragé, mais c’est complexe. En fin de compte, Greg McGarity, qui a fait un excellent travail en tant que directeur exécutif du TaxSlayer Gator Bowl, c’est en quelque sorte entre ses mains de comprendre comment cela doit fonctionner. » Wake Forest a terminé la saison avec une fiche de 10-3. C’est la première fois depuis 2006, que les Demon Deacons remportent au moins 10 matchs.