L’équipe de Formule 1 Haas remercie Nikita Mazepin pour son généreux geste festif

Après une saison 2021 inutile, le personnel de l’équipe Haas a reçu des acclamations de Noël – chacun prenant possession d’un panier envoyé par Nikita Mazepin.

Les bonnes nouvelles ont été rares pour Haas tout au long de la campagne qui vient de se terminer car ils se sont continuellement retrouvés à l’arrière du peloton et n’ont jamais vraiment eu l’air d’ouvrir leur compte dans les championnats des pilotes et des constructeurs.

La 12e place de Mick Schumacher en Hongrie était aussi bonne que possible, tandis que son collègue recrue Mazepin a obtenu une position la plus élevée de 14e au Grand Prix d’Azerbaïdjan – où il a agacé son collègue allemand avec une défense agressive alors qu’ils couraient pour la ligne.

Mazepin a parlé de certains employés de l’équipe qui partaient pour de nouveaux pâturages au fur et à mesure que la saison avançait et afin d’essayer de dissuader le personnel le plus apprécié de monter des bâtons, l’équipe a introduit un programme de fidélité pour l’année prochaine – quand ils espèrent être de retour parmi le milieu de terrain en raison de la nouvelle réglementation du sport.

De plus, tous ceux qui travaillent dans les bases de Haas aux États-Unis, en Angleterre et en Italie ont reçu un panier de Noël de Mazepin.

Merci @nikita_mazepin d’avoir organisé un panier de Noël pour chaque membre du personnel dans tous nos bureaux 🇺🇸🇬🇧🇮🇹#HaasF1 pic.twitter.com/JSPFH1cbH2 – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 19 décembre 2021

Qu’il contienne une couverture représentant le visage du jeune homme de 22 ans, un article en vente sur des sites Web sélectionnés ou un t-shirt Nikita Maze-spin – qui célèbre sa propension pour les moments hors piste – n’est pas confirmé.

Mais ça a l’air d’un très beau geste et on ne sait jamais, peut-être que de la vodka et du caviar sont inclus.

Mazepin lui-même se rétablit après avoir été testé positif pour COVID-19, ce qui l’a forcé à manquer le Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a mis fin à la saison, son résultat étant rendu le matin de la course.

Il a été signalé à l’origine que le conducteur né à Moscou était asymptomatique, bien qu’il ait ensuite été décrit comme une maladie «légère».