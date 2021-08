L’équipe de France masculine de volley-ball a célébré la médaille d’or en dansant cancan

in

Lors d’une finale acharnée, l’équipe de France masculine de volley-ball a battu le Comité olympique russe dans un match pour la médaille d’or en cinq sets samedi aux Jeux olympiques de Tokyo, remportant sa première médaille d’or dans ce sport. Et la célébration des joueurs sur le terrain était fabuleuse.

La France a remporté les deux premiers sets et le Comité olympique russe a remporté les deux suivants, forçant un cinquième set palpitant. La France a remporté le match, 25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12, après que le dernier point a été revu et confirmé.

Et quand l’équipe de France a été officiellement championne olympique, c’était la fête parfaite. Alors que le cancan – la chanson de cabaret française populaire du XIXe siècle – jouait à l’Ariake Arena, les joueurs et les membres de l’équipe se sont rassemblés et ont fait leur version de la célèbre danse du cancan.

DJ de mariage : « OK les amis, la piste de danse est maintenant OUVERTE ! » Nous : pic.twitter.com/1amuI5vM4u – NBC Sports (@NBCSports) 7 août 2021

Bien qu’ils n’étaient pas tous à l’unisson, beaucoup d’entre eux avaient leurs coups de pied bien synchronisés. Je dois l’aimer.

