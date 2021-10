L’équipe de Guardiola cherche à rebondir après la déception du PSG lors du choc de la Ligue des champions

Manchester City espère remettre sur les rails sa campagne de phase de groupes de la Ligue des champions lorsqu’il affrontera le Club de Bruges ce soir.

L’équipe de Pep Guardiola a connu un début mitigé pour sa campagne européenne après que sa victoire sur le RB Leipzig a été suivie d’une défaite 2-0 contre le Paris Saint-Germain.

Les champions de Belgique et d’Angleterre s’affrontent mardi soir

Un déplacement à Bruges sera un défi, mais que les Citizens auront à cœur de relever.

L’équipe de Philippe Clément est championne en titre en Belgique et cherchera à faire une véritable déclaration contre les champions d’Angleterre.

Ces deux équipes ne se sont jamais rencontrées en compétition et une victoire pour l’une ou l’autre les placerait en tête du groupe avant le choc du PSG avec Leipzig plus tard ce soir.

Club Bruges v Manchester City : comment écouter

Le choc de la Ligue des champions aura lieu le mardi 19 octobre au stade Jan Breydel de Bruges, en Belgique.

La rencontre débutera à 17h45, heure du Royaume-Uni.

talkSPORT 2 fournira une couverture en direct de la rencontre du groupe A avec des commentaires de Ian Danter et Danny Mills.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Pep Guardiola espère renforcer la position de City dans le groupe A Club Brugge contre Manchester City: Actualités de l’équipe

Les champions belges entrent dans l’affrontement sans aucun souci de sélection car Clément a une équipe en pleine forme parmi laquelle choisir.

L’ancien gardien de Liverpool et de Sunderland, Simon Mignolet, est susceptible d’être impliqué, tout comme l’international écossais Jack Hendry.

Pendant ce temps, City sera privé du défenseur John Stones.

L’arrière central anglais n’a pas voyagé pour des raisons personnelles, mais la paire brésilienne Ederson et Gabriel Jesus pourrait revenir après s’être envolée directement pour la Belgique après son service international la semaine dernière.

Ferran Torres est sorti avec un pied cassé mais Ilkay Gundogan et Oleksandr Zinchenko sont de retour en lice.

Gabriel Jesus et son coéquipier brésilien Ederson seront de retour en lice pour celui-ci Club Brugge contre Manchester City : qu’est-ce qui a été dit ?

Pep Guardiola a parlé de la menace du Club de Bruges en déclarant: « En haut, ce que nous avons vu, c’est le physique, ils savent quoi faire, une équipe incroyablement agressive.

« (Ils ont) beaucoup de qualité dès le départ. Depuis mars marquant des buts [in every home game] c’est parce qu’ils sont bons.

«On y va, quatre matchs à jouer, 12 points à battre pour se qualifier pour les 16 derniers.

«Nous essayons de gagner les trois prochains. Nous avons un plan, la mentalité sera la même.

« Ajustez-les, j’espère que la façon dont nous jouons les laisse s’ajuster autant que possible. Contrôlez le jeu et essayez d’obtenir un résultat.