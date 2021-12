L’équipe de Guardiola cherche à rester en tête de la Premier League – heure du coup d’envoi, statistiques du match et dernières nouvelles

Manchester City affronte les Wolves à l’Etihad ce week-end.

L’équipe de Pep Guardiola est en excellente forme et espère donner suite au résultat impressionnant de la semaine dernière contre Watford.

Manchester City et les Wolves s’affronteront samedi SPÉCIAL PARI – Faites en sorte que Lukaku, Ronaldo et Salah marquent les premiers à 50/1

L’équipe de Bruno Lage connaît une campagne décente et se retrouve en huitième position du classement.

Cependant, ils n’en ont marqué qu’un lors de leurs cinq derniers matchs et c’est quelque chose qu’ils espèrent régler.

Manchester City contre les Wolves : date et heure

Le choc de la Premier League doit avoir lieu le samedi 11 décembre à l’Etihad Stadium de Manchester.

Le coup d’envoi est prévu à 12h30.

La victoire garantirait à City de terminer le week-end en tête.

.

Guardiola espère un autre résultat positif Manchester City v Wolves: commentaire talkSPORT

L’affrontement devrait être diffusé exclusivement en direct sur talkSPORT samedi midi.

L’exclusivité Gameday avec Reshmin Chowdhury débutera à 11h.

Les commentaires viendront ensuite de Nigel Adderley et de l’ancien ailier de Manchester City et de l’Angleterre Trevor Sinclair.

Manchester City v Wolves : l’actualité de l’équipe

Pep Guardiola devrait être boosté par le retour de Kevin De Bruyne dans l’élite.

Il pourrait cependant se passer de Nathan Ake et Phil Foden qui ont été contraints de se retirer contre le RB Leipzig.

Gabriel Jesus et Aymeric Laporte feront face à des tests de condition physique tardifs tandis que Ferran Torres reste absent en tant qu’absent de longue durée.

Le capitaine des Wolves, Conor Coady, est incertain avec un problème persistant à la cheville.

Fernando Marcal pourrait également être absent suite à un test Covid-19 positif.

.

De Bruyne pourrait revenir contre les Wolves ce week-end Manchester City v Wolves: Faits du match Manchester City n’a perdu qu’un de ses neuf derniers matchs à domicile contre les Wolves dans toutes les compétitions (6 V, D2), s’inclinant 2-0 en octobre 2019. Après avoir fait la ligue double de Manchester City en 2019-20, les Wolves ont perdu les deux rencontres de Premier League avec les Citizens la saison dernière par un score total de 7-2.Parmi tous les matches à avoir été joué au moins 60 fois dans l’histoire de la Ligue anglaise de football depuis a été formé en 1888, Man City vs Wolves a le ratio de buts par match le plus élevé de 3,83 (437 buts en 114 rencontres). Manchester City a remporté 31 de ses 39 matchs de Premier League en 2021 (D2 L6) – seulement Liverpool en 1982 (33) et Chelsea en 2005 (32) ont remporté plus de matchs en une seule année civile dans l’histoire de l’élite anglaise. Les loups ont perdu 20 de leurs 23 derniers matchs à l’extérieur contre les champions en titre (W3) mais en ont gagné 2 -0 à Man City lors de la campagne 2019-20. Hors pénalités, Wolv es sont la seule équipe qui n’a pas encore concédé de but arrêté en Premier League cette saison, malgré 39 tirs dans de telles situations. En revanche, seul Leeds (15) a concédé plus de buts sur coups de pied arrêtés (hors stylos) en Premier League la saison dernière que les Wolves (14). L’attaquant de Man City Gabriel Jesus a marqué lors de ses trois départs en Premier League contre les Wolves, en marquant cinq buts au total. Le Brésilien n’a marqué plus contre Everton dans la compétition (8) que contre les Wolves. Adama Traoré des Wolves a marqué plus de buts en Premier League contre Man City que contre n’importe quelle autre équipe (3), marquant les deux buts des Wolves seulement victoire à l’extérieur en Premier League contre les Citizens en octobre 2019.Raheem Sterling a marqué 99 buts en Premier League (18 pour Liverpool, 81 pour Manchester City). Il serait le 32e joueur différent à atteindre le triple dans la compétition, et le huitième plus jeune à le faire (27 ans et 3 jours le jour de ce match). Bernardo Silva a marqué six buts lors de ses huit dernières apparitions en Premier League pour Manchester City – un de plus que lors de ses 61 matchs précédents dans la compétition (5) et est le meilleur milieu de terrain de la Premier League jusqu’à présent ce trimestre (7).