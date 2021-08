L’équipe de Hudson Valley explore la théorie derrière les fréquentes rencontres d’OVNI dans un clip exclusif

La zone 51 est peut-être un point chaud notoire pour les ovnis et extraterrestres signalés, mais c’est une région calme située juste au nord de New York qui a cimenté sa place en tant que capitale mondiale des ovnis. En seulement une décennie, la vallée de l’Hudson a été le site de près de 3 000 rencontres extraterrestres signalées, et elle est maintenant au centre d’un nouvel épisode de Shock Docs, Alien Invasion: Hudson Valley. Prévu pour la première le dimanche 15 août, le documentaire cherche à explorer l’ampleur des rencontres d’OVNI signalées dans la région, l’équipe s’attaquant au cas discutant d’une théorie pour les rencontres fréquentes dans un clip exclusif partagé avec PopCulture.com.

Dans le clip, l’ancien profileur du FBI et expert en affaires extraterrestres/paranormales Ben Hansen, la journaliste d’investigation Melissa Tittl et Marc D’Antonio, natif de la vallée de l’Hudson et chercheur en chef en photo pour MUFON, la meilleure organisation civile d’enquête sur les ovnis au monde, explorent ce rend les habitants de la vallée de l’Hudson uniques, et tout a à voir avec leur sang. Comme le souligne Tittl, une théorie importante implique le sang Rh négatif. Le facteur rhésus (Rh) est une protéine héréditaire présente à la surface des globules rouges. Alors que seulement 15 % de la population mondiale est Rh-négatif, Tittl a expliqué que “60 % des personnes qui ont déclaré avoir eu une expérience de type enlèvement ont un groupe sanguin Rh-négatif”.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une théorie de travail, Hansen convient que cela vaut la peine d’être examiné, car ils “recherchent des modèles” pour aider à expliquer l’activité fréquente des ovnis dans la région. Comme le fait remarquer le narrateur, la théorie soulève la question : “ce groupe sanguin pourrait-il indiquer des hybrides extraterrestres-humains, et des extraterrestres l’auraient-ils mis dans le sang de certaines personnes comme moyen de le récolter pour une utilisation future, créant essentiellement un type de banque de sang extraterrestre ici sur Terre ?”

Alors que Hansen, Tittl et D’Antonio se lancent dans leur mission de découvrir la vérité, ils parlent avec ceux de la vallée de l’Hudson qui ont eu des rencontres directes avec des ovnis, y compris un chef de communauté sceptique qui partage enfin son histoire inédite d’un potentiel Atterrissage d’OVNI; une propriétaire locale hantée qui pense que des extraterrestres visitent sa maison depuis des générations ; et un habitant de la vallée de l’Hudson qui se souvient de rencontres extraterrestres qui ont fait muter son ami et mis sa famille en danger. Selon Hansen, ils utilisent “une approche multimodale avec des caméras et une technologie spécialisées”, et leur “équipement et l’expertise combinée de l’équipe améliorent vraiment nos efforts d’enquête”. Tittl a déclaré que leur objectif “était de communiquer avec ces entités inconnues, et nous pensons avoir réussi”.

Alien Invasion: Hudson Valley commence à diffuser sur discovery+ le dimanche 15 août. Le service de streaming est disponible à 4,99 $ par mois avec des publicités et 6,99 $ par mois pour un plan sans publicité. Cependant, discovery+ propose un essai gratuit de sept jours lors de l’inscription, ce qui signifie que vous pouvez tester le service de streaming avant de vous engager. La plate-forme est disponible pour regarder sur les appareils Apple, Amazon, Google, Microsoft, Roku et Samsung.