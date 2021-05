L’équipe de jeunes du Barça, Seung-woo Lee, quitte l’Europe

11/05/2021 à 20:54 CEST

Alberto Teruel

L’avenir de Seung-woo Lee ne semble pas lié au football européen. A 23 ans, le jeune talent formé à La Masía ne semble s’intégrer dans aucun des clubs où il est allé, il pourrait donc se lancer dans une nouvelle aventure en Asie à la recherche des minutes qui lui ont été refusées en Europe.

Seung-woo Lee a débuté la saison en défendant les couleurs du Belge de Saint-Trond, où il a réussi à marquer 2 buts en 13 apparitions. Malgré une certaine continuité dans la Jupiler Pro League, des tentatives ont été faites pour trouver un débouché pendant le marché d’hiver. Malgré des offres importantes d’Israël et des États-Unis, le désir ardent de Lee de rester en Europe l’a amené à accepter l’offre du Portugais Portimonense.

Malheureusement, l’ancien surnommé “Coréen Messi” n’a eu aucune sorte de continuité en Liga NOS. Avec Portimonense, qui occupe actuellement la douzième position du tableau, il n’a disputé que 4 matchs, tous en tant que remplaçant.

Bien qu’il n’ait pas adhéré aux plans de Paulo Bento, le Portimonense envisage d’exercer l’option d’achat sur Seung-woo Lee pour le vendre plus tard. Le Coréen a suscité l’intérêt du Maccabi Haifa et du Maccabi Tel-Aviv pour le marché d’hiver, en plus d’avoir un marché aux Emirats Arabes Unis et dans sa Corée natale. L’équipe portugaise attend que les clubs intéressés entament les négociations pour prendre une décision finale sur leur embauche.