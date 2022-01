L’équipe de Ken Levine piégée dans l’enfer des développeurs – rapport

Un nouveau rapport de Bloomberg (via Kotaku) détaille l’état de celui de Ken Levine petit studio, Ghost Story Games, comme étant dans un état perpétuel de développement infernal et loin de sortir un jeu. Le studio, fondé en 2014 au moment où le développeur de Bioshock Irrational Games fermait ses portes, était censé être un petit studio capable de concrétiser de grandes idées avec le soutien financier de l’éditeur 2K. Mais cela ne s’est pas encore produit, et les rapports d’anciens développeurs du studio accusent le style de gestion de Levine d’avoir causé l’épuisement professionnel et le chagrin de tous ceux qui y travaillent.

L’un de ces développeurs, le co-fondateur Mike Snight, a quitté l’entreprise avec la moitié des autres fondateurs de l’entreprise en raison du « processus créatif » de Levine. Une partie du problème était le désir de Levine de créer un jeu de taille AAA avec une équipe de taille indépendante. À cela s’ajoutent le perfectionnisme et le tempérament de Levine, qui veilleront souvent à ce que quelque chose sur lequel on a travaillé pendant des mois puisse être jeté sur un coup de tête.

La vision de Ken Levine pour le jeu pourrait même être irréaliste même si l’équipe n’était pas petite. Son idée de « Legos narratifs » qui offriraient des expériences complètement différentes à chaque joueur ne correspond pas à sa préférence pour un jeu cinématographique où vous pouvez voir tout ce qui se passe à la fois.

Nous avons entendu des indices sur ce que l’équipe de Levine proposait, mais ils ne se sont jamais concrétisés en quoi que ce soit de concret. À un moment donné, il a dit que le jeu serait inspiré de Shadow of Mordor. Une autre interview a indiqué que le jeu était une simulation immersive. Quoi qu’il en soit, le jeu sur lequel travaille Ghost Story ne semble pas sortir de sitôt.