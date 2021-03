L’équipe de Kern Pharma se retire de La Volta en raison des positifs de Covid

26/03/2021 à 12h24 CET

La Volta a Catalunya est à nouveau touchée par la pandémie de coronavirus. L’équipe de Kern Pharma a annoncé ce vendredi qu’elle se retirait de la course après avoir détecté deux cas positifs de coronavirus entre ce jeudi soir et le même vendredi matin., lors des contrôles quotidiens effectués par tous les participants.

L’équipe a signalé la décision de cesser l’activité pendant une semaine par une déclaration dans laquelle il était dit que la décision était «Par respect pour la Volta, le monde du cyclisme et la santé de la société & rdquor;.

Parmi les mesures prises, l’équipe cycliste a a mis en quarantaine toutes les personnes qui ont été en contact avec ces positifs.

« C’est une décision très difficile, mais aussi la plus responsable& rdquor;, dit Image de balise Juanjo Oroz, responsable de l’équipe Kern Pharma. «Cela nous fait mal de renoncer à cette Volta a Catalunya, mais nous préférons être prudents et protéger la santé de tous, ce qui est sans aucun doute l’essentiel maintenant et toujours. Je tiens à remercier tous les cyclistes, techniciens et sponsors de l’équipe Kern Pharma pour leur grand effort pour se conformer et respecter les protocoles sanitaires pour lutter contre cette maladie. Heureusement, nous sommes tous en bonne santé en ce moment et espérons revenir bientôt à la course.