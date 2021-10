L’équipe de la Ligue Europa convaincue que la star de 35 millions de livres sterling ne rejoindra pas Newcastle en janvier

Photo de Matthias Hangst/Bongarts/.

L’Eintracht Frankfurt ne s’attend pas à ce que l’homme vedette Filip Kostic parte pour Newcastle United dans la fenêtre de transfert de janvier, comme l’a rapporté la publication allemande Sport1.

Si les choses s’étaient déroulées différemment – ​​ou s’il n’y avait pas eu d’adresse e-mail incorrecte si l’on en croit les rapports – Kostic serait en train de voler sur le flanc dans la capitale italienne ces jours-ci.

En l’état, il reste un joueur de Francfort. Mais pour combien de temps reste à voir.

Le joueur VENDU de votre club qui floppe

BridTV

5789

Le joueur VENDU de votre club qui floppe

881415

881415

centre

13872

Les Eagles ont pris l’habitude de vendre des joueurs vedettes lors des dernières fenêtres de transfert. Andre Silva a suivi Ante Rebic, Sébastien Haller et Luka Jovic, inadaptés au Real Madrid.

Et, si nous sommes honnêtes, l’intérêt pour Kostic se fait attendre depuis longtemps.

Francfort se battra pour éloigner Filip Kostic de Newcastle – et d’autres

Le Serbe de cape et d’épée est l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga depuis maintenant une demi-décennie – une machine à un seul homme et à l’assistance. Depuis le début de 2019/20, Kostic a inscrit 39 buts stupéfiants pour ses coéquipiers de Francfort et, bien qu’il ne soit pas lui-même un tireur prolifique, il a récemment marqué le vainqueur lors d’une victoire choc 2-1 contre le Bayern Munich, champion de Bundesliga. C’était la première victoire de Francfort sur la scène du FC Hollywood depuis 2000.

Photo par Alex Grimm/Bongarts/.

Plus tôt cette semaine, BILD a rapporté que Kostic, qui était évalué à 35 millions de livres sterling lorsqu’il était lié à Crystal Palace l’année dernière, est l’une des trois stars de la Bundesliga passées et présentes sur le radar de Newcastle United, riche en liquidités – avec Timo Werner de Chelsea et Bayern Munich sera bientôt le demi-centre d’agent libre Niklas Sule.

Mais s’agit-il simplement de spéculation ?

Sport1 le pense, affirmant que personne à Francfort ne s’attend à ce que Kostic échange la Commerzbank Arena contre St James’ Park – ou toute autre destination – dans la fenêtre de transfert de janvier.

Mais alors l’argent parle.

Photo de Serena Taylor/Newcastle United via .

Dans d’autres nouvelles, « Je ne peux pas l’arrêter »: le manager admet que la star de 25 millions de livres sterling pourrait rejoindre Arsenal en janvier