L’équipe de la LNH et les Sharks de San Jose accepteront BTC, ETH, DOGE et Alts la saison prochaine

in

Les crypto-monnaies sont de plus en plus adoptées aux États-Unis malgré les appels croissants à la réglementation de l’industrie naissante. Dans un rapport récent, la grande franchise sportive Sharks Sports & Entertainment cherche à se lancer dans Bitcoin.

Bitcoin, Dogecoin en vedette

Dans un rapport du Sports Business Journal, les Sharks de San Jose, tête de série de la Ligue nationale de hockey (LNH), commenceraient à accepter les crypto-monnaies à partir de la saison prochaine.

Confirmant la nouvelle, le président du club, Jonathan Becher, a déclaré que l’équipe accepterait les crypto-monnaies principalement pour les achats importants tels que les billets de saison, les parrainages d’entreprise et les baux de suites de son terrain d’origine, la SAP Arena.

Cependant, Becher a noté que l’équipe finirait par ajouter des achats plus petits comme des marchandises et des billets pour un match à son option de paiement crypto au fil du temps.

La société de blockchain populaire BitPay a été sélectionnée comme partenaire, et pour l’instant, les Sharks accepteront Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Wrapped Bitcoin et Dogecoin aux côtés de cinq meilleures pièces stables, dont GUSD, BUSD, DAI, PAX et USDC. L’USDT de Tether était notamment absent de la liste.

Les Sharks rejoignent un nombre croissant de franchises sportives qui se sont penchées sur les crypto-monnaies pour permettre une plus grande inclusion financière à sa base de fans.

Au premier plan dans l’espace a été la propriété de Mark Cubain Dallas Mavericks, qui est devenu l’un des principaux partisans de l’industrie naissante. L’équipe de la National Basketball Association (NBA) Sacramento Kings a également commencé à accepter les crypto-monnaies pour les marchandises de l’équipe. De plus, les Kings explorent actuellement l’idée de payer les joueurs avec Bitcoin, selon un rapport de Forbes.

La NBA n’a pas été laissée de côté et a été le visage du monde émergent des jetons non fongibles (NFT). Avec son partenariat avec la société de blockchain Top Shot, le marché en ligne NBA Top Shot qui vend de courts clips dans le jeu a engrangé plus de 700 millions de dollars de ventes NFT.

L’équipe de la Major League Baseball, les Oakland A’s, a également commencé à accepter BTC et DOGE comme moyen de paiement pour ses suites et billets de match toute la saison.

La crypto gagne du terrain dans le monde du sport

Outre les crypto-monnaies adoptées par les meilleures franchises sportives, les accords commerciaux avec les acteurs de l’industrie de la cryptographie ont également été bien accueillis.

L’État américain favorable à la cryptographie, Miami, a été un fervent partisan des monnaies virtuelles.

Le Miami Heat a récemment signé un accord de 19 ans d’une valeur de 135 millions de dollars avec l’échange de crypto FTX en tant que sponsor. Cet accord verrait l’arène à domicile des Heats changée en l’arène FTX.

Cela ne s’est pas arrêté là, cependant, car de plus en plus de joueurs professionnels se réchauffent déjà à l’idée de recevoir leur salaire en Bitcoin. L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Sean Culkin, a déclaré dans un tweet qu’il convertirait son salaire de 920 000 $ en BTC.

Les équipes de football travaillent également avec la société blockchain Chiliz pour rester en contact avec leurs fans pendant la pandémie avec l’application Socios Fan. Les noms notables sont les champions de la Premier League, Manchester City, le FC Barcelone, le Real Madrid et bien d’autres.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.