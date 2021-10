L’équipe de la MLB rate les séries éliminatoires pour la 20e saison consécutive et bat un record de sport professionnel

Une équipe de la Major League Baseball vient d’entrer dans l’histoire. Les Mariners de Seattle ont terminé avec leur meilleur record depuis 2003, remportant 90 matchs tout en perdant 72. Cependant, cela n’a pas suffi pour atteindre les séries éliminatoires, et les Mariners ont maintenant raté les séries éliminatoires depuis 20 ans, ce qui est la plus longue sécheresse en Amérique du Nord. histoire du sport professionnel.

L’une des raisons pour lesquelles les Mariners n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires est qu’ils n’ont pas pu attraper les Astros de Houston dans l’AL West. Houston a remporté la division par cinq matchs et semble prêt à faire une course aux World Series. Quant à la place de wild card, les Mariners étaient à deux matchs des Red Sox de Boston et des Yankees de New York qui ont terminé la saison avec une fiche de 92-70.

“Quelle saison pour les Mariners et notre groupe, et vraiment un grand pas en avant sur le plan organisationnel”, a déclaré le manager Scott Servais, selon MLB.com. “Notre avenir est très, très brillant ici. Je dis tout cela, et vous êtes toujours très déçu aujourd’hui d’être aussi proche et de ne pas franchir la ligne d’arrivée et de vous qualifier pour les séries éliminatoires.”

Ce qui est bien avec les Mariners, c’est qu’ils ont une solide base de fans. Dans le dernier homestand, l’équipe a vendu les trois matchs, ce qu’elle n’a pas fait depuis 2018. De plus, les Mariners n’ont pas vendu de match depuis le jour d’ouverture 2019, ce qui signifie que le club va dans la bonne direction.

“Avoir 40 000 personnes au parc T-Mobile et ressentir l’énergie qu’elles ont apportée est formidable, non seulement pour notre équipe et notre organisation, mais je pense que toute la communauté”, a déclaré le directeur des Mariners, Scott Servais. “Le baseball est de retour à Seattle. Nous n’avons pas franchi la ligne d’arrivée, mais je pense que tout le monde voit où nous allons.”

La dernière fois que les Mariners ont atteint les séries éliminatoires, c’était en 2001 lorsqu’ils ont perdu contre les Yankees de New York dans l’ALCS. Au cours de cette saison, l’équipe a remporté 116 matchs, un record de franchise. Depuis que la franchise a commencé à jouer en 1977, les Mariners n’ont atteint les séries éliminatoires que quatre fois (1995, 1997, 2000, 2001) et n’ont jamais participé à une Série mondiale. La deuxième plus longue sécheresse en séries éliminatoires dans les sports professionnels nord-américains est celle des Sacramento Kings de la NBA, qui n’ont pas atteint les séries éliminatoires depuis 2006.