L’équipe de la NFL aurait parlé d’appeler Philip Rivers pour le faire sortir de sa retraite

Philip Rivers est-il prêt à faire son retour ? Selon Zak Keefer de ., les Colts d’Indianapolis ont discuté de l’appel de Rivers pour être le quart-arrière partant de l’équipe après avoir placé Carson Wentz sur la liste de réserve/COVID-19. Rivers était le quart-arrière des Colts la saison dernière et a mené l’équipe à une fiche de 11-5 et à une apparition en séries éliminatoires. Il a pris sa retraite à la fin de la saison 2020.

En août, Rivers a déclaré à Sam Farmer du Los Angeles Times qu’il n’excluait pas un retour. « Je ne suis pas tout à fait là », a déclaré Rivers. « J’y retourne. Je n’aurais pas pris de poids si j’avais dû faire un rapport la semaine dernière, c’est sûr. Mais je me remets à soulever et à courir, et je tire, je lance parfois une balle ici dans cette chaleur. Il n’est pas trop difficile d’obtenir une bonne mousse. Il a poursuivi en disant à Farmer qu’il allait « rester prêt » pour toute équipe qui aurait besoin de lui.

« Je veux m’assurer d’être très clair : je ne prédis pas que je jouerai en décembre ou janvier, d’ailleurs », a déclaré Rivers. « Un, vous devez avoir quelqu’un qui vous veut, et deux, ça doit être juste. Mais je n’ai pas complètement exclu cela. » Avant de jouer une saison pour les Colts, Rivers a passé 16 saisons avec les Chargers de San Diego/Los Angeles. Au cours de son séjour à San Diego et à Los Angeles, Rivers a été sélectionné huit fois pour le Pro Bowl et a mené la NFL pour les verges par la passe en 2010. Rivers a également dominé la ligue pour le classement des passeurs et les touchés par la passe en 2008, ainsi que le pourcentage d’achèvement en 2013. Il a également été nommé Comeback Player of the Year en 2013 après avoir lancé pour près de 4 500 verges et 32 ​​touchés.

« Je n’ai jamais douté du genre de football que Philip Rivers pourrait jouer et jouerait cette année et a joué », a déclaré l’entraîneur-chef des Colts Frank Reich en décembre 2020. « Avait autant confiance en lui, donc ce n’était pas un décision difficile. Oui, vous mettez votre cou en danger pour quelqu’un, mais d’accord, c’est le genre de gars pour qui vous voulez mettre votre cou en danger. »

Les Colts ont une fiche de 9-6 cette saison et décrocheront une place en séries éliminatoires s’ils battent les Raiders de Las Vegas dimanche. Wentz a été échangé aux Colts cette année après avoir passé les cinq dernières saisons avec les Eagles de Philadelphie.