L’équipe de la NFL aurait rejeté la signature de Tom Brady avant que QB ne rejoigne Buccaneers

Tom Brady profite de son temps avec les Buccaneers de Tampa Bay alors qu’il a remporté un Super Bowl avec l’équipe plus tôt cette année. Mais avant de signer avec Tampa, le septuple champion du Super Bowl cherchait à jouer pour un autre concurrent. Selon un nouveau livre de Seth Wickersham d’ESPN, Brady voulait jouer pour les 49ers de San Francisco depuis qu’il a grandi en tant que fan des 49ers. Cependant, les 49ers n’avaient aucun intérêt à le signer car ils pensaient qu’il n’était pas vraiment une mise à niveau par rapport à l’actuel quart-arrière partant Jimmy Garoppolo.

Le livre, qui s’intitule Il vaut mieux avoir peur, dit que Brady a contacté son ancien coéquipier Wes Welker qui vient de terminer sa première saison en tant qu’entraîneur des receveurs larges pour les 49ers. Après avoir décidé de quitter les New England Patriots en février 2020, Brady a déclaré à Welker qu’il n’y aurait “pas de tournée d’agences gratuites, pas de guerre d’enchères, point final ; il terminerait sa carrière là où son amour du football a commencé, en écarlate et en or, permettant ses parents à se rendre à (ses) matchs pour la première fois depuis les années 1990.”

Mais les 49ers croyaient en Graopolo depuis qu’il a mené l’équipe à une apparition au Super Bowl en 2019. Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que les 49ers ont repêché Trey Lance n ° 3 cette année pour être le futur quart-arrière vedette à San Francisco. En avril 2020, l’entraîneur-chef des 49ers, Kyle Shanahan, a admis à . qu’ils s’étaient penchés sur Brady.

“Tout d’un coup, vous entendez sans doute que le plus grand quart-arrière de tous les temps est tout d’un coup disponible, et il est possible qu’il veuille venir dans votre équipe, et des choses comme ça”, a déclaré Shanahan à propos de Brady qui a signé avec les Buccaneers en mars 2020. “Et quand vous entendez ce genre de choses, et c’est en fait réaliste, pour moi, ne pas y jeter un coup d’œil serait complètement irresponsable.

“Une fois que nous avons réalisé et entendu que cela pouvait être réaliste – ce n’est pas seulement une conversation – nous avons tout examiné, en particulier avec le respect que nous avons pour Tom et tout, et à quel point il est un joueur formidable. Nous avons examiné cela pour essayer pour voir si ce serait mieux pour notre équipe cette année et à l’avenir. Quand nous avons pesé le tout ensemble, nous ne pensions pas que ce serait le cas.