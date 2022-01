L’équipe de la NFL limoge son entraîneur-chef après 2 saisons

Une autre équipe de la NFL a rejoint le club du limogeage de son entraîneur-chef. Mardi soir, les Giants de New York ont ​​annoncé qu’ils se séparaient de Joe Judge après deux saisons. Cela survient un jour après que les Dolphins de Miami, les Vikings du Minnesota et les Bears de Chicago aient décidé d’entrer dans la saison 2022 avec de nouveaux entraîneurs-chefs.

« Steve (Tisch) et moi pensons tous les deux qu’il est dans le meilleur intérêt de notre franchise d’aller dans une autre direction », a déclaré le président de l’équipe John Mara dans un communiqué. « Nous avons rencontré Joe hier après-midi pour discuter de l’état de l’équipe. J’ai rencontré à nouveau Joe cet après-midi, et c’est au cours de cette conversation que j’ai informé Joe de notre décision. Nous apprécions les efforts de Joe au nom de l’organisation. J’ai dit avant le saison a commencé que je voulais me sentir bien dans la direction que nous allions prendre lorsque nous avons joué notre dernier match de la saison. Malheureusement, je ne peux pas faire cette déclaration, c’est pourquoi nous avons pris cette décision.

La décision intervient peu de temps après que le directeur général Dave Gettleman a annoncé sa retraite. Cela pourrait être la raison pour laquelle Judge a été licencié avec le fait que les Giants n’ont remporté que 10 matchs au cours de ses deux saisons avec l’équipe. Judge, 40 ans, a rejoint les Giants en 2019 après avoir passé huit ans comme entraîneur adjoint des New England Patriots.

« Ce sera une recherche complète de notre prochain directeur général », a déclaré Mara. « Nous recherchons une personne qui démontre des capacités exceptionnelles de leadership et de communication, quelqu’un qui supervisera tous les aspects de nos opérations de football, y compris le personnel des joueurs, le recrutement universitaire et l’entraînement. »

Les Giants ont terminé la saison 2021 avec une fiche de 4-13. L’équipe n’a pas atteint les séries éliminatoires depuis 2016 et depuis lors, elle a eu trois entraîneurs-chefs différents, à l’exception de l’entraîneur-chef par intérim Steve Spagnuolo en 2017. De 2004 à 2015, Tom Coughlin était l’entraîneur-chef des Giants et l’équipe a remporté deux Super Bowls. sous sa surveillance. Avant Coughlin, Jim Fassel était l’entraîneur-chef des Giants de 1997 à 2003.

« De toute évidence, les fans méritent mieux que ce que nous leur avons donné cette année », a déclaré Judge après le dernier match de la saison de l’équipe le week-end dernier, qui était une défaite de 22-7 contre l’équipe de football de Washington. « Notre équipe mérite mieux que ce que nous avons accompli cette année. J’ai des attentes beaucoup plus élevées en tant qu’équipe. Je ne vais jamais faire de compromis ni négocier là-dessus. Mes attentes sont ce qu’elles sont. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, Je suis très fier de beaucoup de choses que notre équipe a accomplies dans l’adversité cette année. »