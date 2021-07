L’équipe de Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan a été critiquée pour avoir jeté des ordures dans le village du Ladakh pendant le tournage

in

Laal Singh Chaddha est le remake officiel en hindi de Forrest Gump, le blockbuster de 1994 avec Tom Hanks. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Un habitant de Leh a fustigé la superstar de Bollywood Aamir Khan et l’équipe du prochain film Laal Singh Chaddha pour avoir prétendument laissé des déchets après une fusillade dans le village de Wakha dans le territoire de l’Union du Ladakh. Jigmat Ladakhi, dont la biographie sur Twitter dit qu’il est un amoureux de la nature et aime partager des photos du Ladakh, a posté une vidéo du village après que l’équipe ait fait ses bagages et a écrit que ceci (les déchets) était le cadeau que le prochain film avait laissé pour les villageois de Wakha.

Se référant à l’émission populaire Satyameva Jayate d’Aamir où il met en lumière divers problèmes sociaux, Ladakhi a ajouté que la star parle de propreté environnementale mais quand il s’agit de lui-même, “c’est ce qui se passe”. Dans le clip, des bouteilles d’eau usagées peuvent être vues jonchées d’une zone.

Ladakhi a déclaré que le film avait été tourné dans le village et a partagé une autre vidéo qui montrait l’équipe en train de tirer. L’équipe d’Aamir Khan, cependant, a nié les accusations et a déclaré à IE Online que le premier clip partagé par Ladakhi était une vieille vidéo de déchets répartis dans une zone.

Aamir Khan tourne actuellement pour le film avec Naga Chaitanya, une superstar à part entière dans l’industrie cinématographique du sud de l’Inde, au Ladakh. Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha a une distribution exceptionnelle, dont Mona Singh et Kareena Kapoor Khan. Il s’agit du remake officiel en hindi de Forrest Gump, le blockbuster de 1994 avec Tom Hanks pour lequel il a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal.

La semaine dernière, Naga Chaitanya a partagé une photo avec Aamir sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il avait rejoint la star de Bollywood sur les plateaux du film au Ladakh. L’acteur joue le rôle d’un soldat, Bala, dans le film. Laal Singh Chaddha devrait sortir le jour de Noël cette année.

