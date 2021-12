L’équipe de LaLiga qui « déteste » la Coupe d’Afrique

27/12/2021 à 21:27 CET

Villarreal est l’une des équipes les plus touchées par la célébration de la Coupe d’Afrique en janvier. Il perdra au total quatre joueurs, toujours en fonction des performances de chacune des équipes : Mandi, Aurier, Dia ni Chukwueze ils ne seront pas disponibles.

L’équipe de Castellón, qui n’a pas commencé la saison de la meilleure des manières en Liga, est le plus touché suivi de Séville, qui perdra également trois autres footballeurs en janvier prochain.

Ceux d’Unai Emery ont en revanche réussi à ce que le L’Algérienne Aïssa Mandi, l’Ivoirien Serge Aurier, le Sénégalais Boulayé Dia et le Nigérian Samu Chukwueze sont éligibles pour disputer le derby contre l’UD Levante le 3 janvier.

Villarreal, pour améliorer sa situation en Liga

Le sous-marin jaune a atteint la mi-saison avec quelques affaires inachevées. Après la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la priorité est d’améliorer la situation en Liga.

Actuellement, et malgré les trois victoires consécutives, les habitants de Castellón Ils marchent en neuvième position avec 25 points, cinq des places en Ligue des champions. Ils n’ont signé que six victoires cette année, en plus de sept nuls et cinq défaites.