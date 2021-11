L’équipe de Liverpool prévue pour affronter Arsenal: Klopp a un double dilemme

Anfield est prêt à accueillir à nouveau ses supporters et l’équipe de Liverpool prévue pour affronter Arsenal voit Jurgen Klopp faire face à un double dilemme de sélection.

Les Reds sont prêts à faire leurs preuves samedi, après leur première défaite de la saison à West Ham. Les hommes de Klopp semblaient largement deuxièmes et sont par conséquent tombés en dessous de leurs adversaires pour se classer quatrième du tableau.

Cependant, ils ont également perdu du terrain sur leurs rivaux au titre. Manchester City a battu Manchester United et le match nul de Chelsea avec Burnley leur a donné quatre points d’avance sur Liverpool.

Interrogé sur la course au titre lors de sa conférence de presse d’avant-match avant Arsenal, Klopp a insisté sur le fait que son équipe devrait plutôt se concentrer sur leur forme immédiate.

« Il est tôt pour la course au titre mais restez là-haut, nous savons que nous devons rester dans et autour de la ligue et nous n’avons pas eu assez de bons résultats ces dernières semaines », a-t-il déclaré.

«Nous avons perdu à West Ham, mais nous savons que nous devons performer et nous battre. C’est probablement l’information la plus importante.

« Nous sommes à Anfield et nous devons le montrer et faire savoir que c’est différent ici. Cela fait un moment donc j’ai hâte de jouer.

Liverpool a un bilan impressionnant contre Arsenal à Anfield en Premier League, remportant chacun des cinq derniers matches de ce type.

Dernière fois – West Ham 3-2 Liverpool

Le gardien de but Alisson Becker a subi un cauchemar avant la défaite 3-2, marquant un but contre son camp qui a été vérifié par VAR pour donner l’avantage aux hôtes.

Alors que Trent Alexander-Arnold égalisait sur coup franc, les Hammers ont eu le dernier mot avec leurs coups de pied arrêtés, Kurt Zouma se dirigeant dans un corner pour porter le score à 3-1.

Le remplaçant Divock Origi a réduit le déficit une fois de plus, mais la défaite a refroidi l’humeur de Liverpool à l’approche de la trêve internationale.

Quant à savoir qui d’autre pour les Reds, ils avaient un milieu de terrain solide avec le capitaine Henderson, Fabinho et Alex Oxlade-Chamberlain au départ. Thiago Alcantara est également sorti du banc.

Mohamed Salah, Diogo Jota et Sadio Mane n’ont pas réalisé leurs meilleures performances en tête. À l’arrière, Klopp a choisi Joel Matip devant Ibrahima Konate aux côtés de Virgil van Dijk.

Equipe de Liverpool prévue contre Arsenal

Alors que Liverpool a désormais des options en défense contrairement à la saison dernière, le milieu de terrain s’avère désormais le principal sujet de préoccupation.

Naby Keita, Curtis Jones, James Milner et Harvey Elliott restent tous absents. Et tout comme Klopp a accueilli Thiago dans ses rangs, il est maintenant confronté à un dilemme concernant Henderson après un coup avec l’Angleterre.

Son manager a déclaré qu’il prendrait une « décision tardive » sur lui et Andrew Robertson. En effet, Robertson est parti pour l’Écosse lundi avec une plainte aux ischio-jambiers, donc Kostas Tsimikas pourrait commencer à l’arrière gauche.

Fabinho et Alex Oxlade-Chamberlain ont commencé chacun des deux derniers matches, Thiago pourrait donc les rejoindre au milieu de terrain trois.

Ailleurs, Mane s’est remis d’une côte contusionnée. Il commencera probablement aux côtés de Salah et Jota à l’avant tandis que Roberto Firmino poursuivra son rétablissement de sa propre blessure aux ischio-jambiers, plus grave.

En défense, Klopp pourrait repartir avec Van Dijk et Matip. Klopp a tenu à contrôler les minutes de Matip sujettes aux blessures. Cependant, la pause internationale aura bien servi l’international camerounais à la retraite.

Liverpool XI prévu: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas ; Fabinho, Thiago, Oxlade-Chamberlain ; Crinière, Jota, Salah