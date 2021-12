L’équipe de Manchester United impressionnée par Ralf Rangnick – Man United News And Transfer News

Les joueurs de Manchester United auraient réagi très positivement aux deux premiers matchs de Ralf Rangnick à la tête de l’équipe.

L’Allemand a été nommé par intérim jusqu’à la fin de la saison pour aider à diriger le navire vers le prochain manager.

Il a remplacé Ole Gunnar Solskjaer après une série de matchs désastreuse qui lui a finalement coûté le poste de manager.

Rangnick est arrivé au club avec une grande expérience, que ce soit en tant que manager ou en tant que directeur sportif dans les coulisses.

Il a également passé une grande partie de son temps libre à aider les jeunes entraîneurs à se diversifier dans le monde du football et de nombreux cadres supérieurs considèrent Rangnick comme une personne qui les a inspirés.

Cette liste comprend d’autres managers allemands tels que Jurgen Klopp, Thomas Tuchel et Ralph Hasenhüttl.

Man United allait toujours bénéficier de son expertise après son bon bilan pour garder une équipe ensemble et trouver les meilleurs talents au sein de l’académie.

Selon Ian McGarry via le Transfer Podcast, l’équipe semble très satisfaite des méthodes de Rangnick et de sa personnalité.

Les joueurs de Manchester United ont été très impressionnés par les méthodes et la personnalité de Ralf Rangnick – il est très décisif. Ils sont également impressionnés par son attitude et sa discipline. #MUFC [@garbosj, @TransferPodcast] – mufcmpb (@mufcMPB) 9 décembre 2021

Le présentateur poursuit en disant que le manager est très décisif et que l’équipe est également satisfaite de son attitude et de sa discipline.

Les fans des Diables rouges diront que l’équipe manquait de beaucoup de discipline et ne s’est pas présentée aux matchs avec la bonne attitude, donc avoir un manager qui le fait sur le terrain d’entraînement sera très important pour aider à améliorer les résultats.

Alors que Rangnick n’a géré qu’une seule Premier League, United a repris un peu de forme après avoir récolté un point à Stamford Bridge et les trois points à domicile contre Arsenal.

Les fans de United devraient voir un plus grand changement dans les semaines et les mois à venir alors que Rangnick cherche à préparer l’équipe pour un avenir meilleur et meilleur.