L’équipe de Margaret Thatcher a « passé des accords secrets avec Scargill » – mais Iron Lady est restée ferme | Royaume-Uni | Nouvelles

La réputation de Mme Thatcher en tant que Dame de fer, un surnom qui lui a été attribué par la presse soviétique, s’est cimentée après avoir affronté les mineurs au milieu des années 80 et gagné. La grève d’un an qui s’est étendue entre 1984 et 1985, dirigée par M. Scargill en tant que président du Syndicat national des mineurs (NUM), a changé à jamais le visage de la Grande-Bretagne. Un récit des coulisses de la façon dont Mme Thatcher a vaincu les mineurs, avec des contributions d’initiés de Downing Street, sera diffusé sur Channel 5 ce soir.

Et avant la sortie du documentaire, des rapports déterrés ont mis en lumière le récit alternatif des événements de M. Scargill.

S’exprimant 25 ans après la grève, M. Scargill a affirmé qu’un règlement négocié avait en fait été convenu par le gouvernement de Mme Thatcher – et a en outre soutenu que le leader travailliste Neil Kinnock serait devenu Premier ministre s’il avait mis tout son poids derrière les mineurs.

M. Scargill, qui a noté que les accords étaient tenus strictement secrets, a insisté sur le fait que le NUM avait en fait négocié cinq règlements distincts.

Quatre d’entre eux, a-t-il dit, ont été «sabotés ou retirés suite à l’intervention de Mme Thatcher».

L’équipe de Margaret Thatcher a ” conclu des accords secrets avec Scargill ” (Image: GETTY)

Arthur Scargill pendant la grève des mineurs (Image : GETTY)

À une cinquième occasion, en octobre 1984, il a affirmé qu’un ministre anonyme lui avait dit que le Cabinet avait accepté de « régler la grève selon les conditions du syndicat » – jusqu’à ce que le syndicat des députés de la fosse renonce à sa promesse de se joindre à l’action revendicative.

M. Scargill, s’adressant au Guardian en 2009, est resté provocant et sans excuse malgré l’accusation de l’ancien ministre conservateur Norman Tebbit selon laquelle il avait «déclaré la guerre à la démocratie».

M. Scargill a rejeté les allégations selon lesquelles il avait refusé d’organiser un scrutin national et a défendu sa décision de concentrer le piquetage de masse dans la tristement célèbre cokerie Orgreave dans le Yorkshire.

Il a également dénoncé ses détracteurs, affirmant que des personnes comme M. Kinnock avaient tenté de le calomnier pour “dissimuler leur propre culpabilité” en ne donnant pas aux mineurs britanniques le soutien qui aurait pu “changer l’orientation politique de la nation”.

M. Scargill a déclaré : « Si Mme Thatcher avait perdu, les conservateurs l’auraient larguée comme ils l’ont fait en 1990.

“M. Kinnock n’a pas vu ce que M. Wilson a fait et même M. Foot a fait en 1981.

“S’il avait soutenu ouvertement la grève et appelé d’autres travailleurs à la soutenir, je pense que Mme Thatcher serait tombée et que M. Kinnock serait devenu Premier ministre.”

Des mineurs se sont affrontés avec la police pendant la grève (Image: GETTY)

Au moment de la grève de 1984-1985, plus de 180 000 Britanniques travaillaient comme mineurs dans 170 houillères.

Il a été annulé en mars 1985 et, en 1994, il ne restait plus que 8 000 mineurs dans 16 houillères.

Lorsque Mme Thatcher a pris ses fonctions en tant que première femme Premier ministre britannique en mai 1979, elle a pris les rênes d’un pays embourbé dans la tourmente économique.

Elle a commencé une révolution économique construite autour de sa ferme croyance en l’indépendance de l’individu vis-à-vis de l’État et de l’ingérence limitée du gouvernement.

La Dame de fer a par la suite réfléchi que son objectif avait été de transformer le pays d’une «société dépendante à une société autonome, d’une nation qui donne-le-moi à une nation à faire soi-même».

Sa guerre avec les mineurs était une conséquence naturelle de sa concentration sur la privatisation des industries d’État – telles que l’acier et le charbon – qui dépendaient fortement des subventions gouvernementales.

La grève des mineurs a duré près d’un an (Image : GETTY)

Margaret Thatcher a remporté trois élections générales et sa victoire sur les mineurs a été critique (Image: GETTY)

Elle a également entrepris de restreindre le pouvoir des syndicats britanniques après avoir été témoin de l’impact dévastateur de la dernière grande grève des mineurs qui a renversé le gouvernement d’Edward Heath dans les années soixante-dix.

Le 6 mars 1984, le National Coal Board a annoncé son intention de réduire la production de charbon du pays de quatre millions de tonnes dans le but d’endiguer les pertes annuelles catastrophiques.

M. Scargill et le NUM ont estimé que ce plan entraînerait la fermeture de 20 fosses et la perte d’au moins 20 000 emplois.

Le jour de l’annonce, les mineurs d’une mine du sud du Yorkshire ont quitté le travail et M. Scargill en a profité pour appeler à une grève nationale.

En utilisant des tactiques de piquetage agressives, les mineurs en grève ont réussi à fermer de nombreuses fosses à travers la Grande-Bretagne.

Mais contrairement aux années 70, Mme Thatcher a pris des mesures pour stocker suffisamment de charbon et de coke pour assurer l’approvisionnement du pays pendant au moins six mois.

Elle avait également passé des accords secrets avec des chauffeurs non syndiqués pour transporter le charbon, garantissant que les pannes de courant ne paralyseraient pas le pays comme lors des grèves précédentes.

Neil Kinnock aurait pu être Premier ministre s’il avait soutenu les mineurs, selon Arthur Scargill (Image: GETTY)

Certaines des pires violences se sont produites dans le South Yorkshire, notamment une impasse à la cokerie British Steel à Orgreave le 18 juin 1984.

Ce qui devint plus tard connu sous le nom de « Bataille d’Orgreave » impliqua 10 000 mineurs et 5 000 officiers de police.

Des dizaines de mineurs ont été arrêtés, mais les poursuites engagées contre eux par le gouvernement se sont effondrées lorsqu’il est apparu que la police avait fabriqué des preuves.

Le 3 mars 1985, M. Scargill a annoncé la fin de la grève.

Il a insisté sur le fait que la campagne contre les pertes d’emplois devait se poursuivre mais a concédé que les mineurs reprendraient le travail.

Le vote final du NUM était de 98 contre 91 en faveur d’un retour.

En 1994, lorsque l’industrie charbonnière a finalement été privatisée, la Grande-Bretagne ne comptait que 15 charbonnages.

Lorsque Mme Thatcher est décédée en 2013, il n’en restait plus que trois.

