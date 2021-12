L’équipe de Pep Guardiola étend son avance au sommet de la Premier League contre l’équipe blessée de Marcelo Bielsa – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture de talkSPORT

Manchester City tentera de remporter sa septième victoire en Premier League au rebond contre Leeds pour étendre son avance en tête du classement.

L’équipe de Pep Guardiola avait besoin d’une pénalité en deuxième mi-temps pour battre les Wolves à dix samedi afin de continuer à rester au-dessus de ses rivaux Liverpool et Chelsea.

Les dirigeants de la Premier League, Manchester City, accueillent Leeds United en direct sur talkSPORT

Ce dernier s’est appuyé sur deux tirs au but lors de sa victoire 3-2 contre Leeds, qui sera désormais prêt à reproduire sa célèbre victoire à l’Etihad la saison dernière.

L’équipe de Marcelo Bielsa n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses huit matches à l’extérieur cette saison et n’a que cinq points d’avance sur la zone de relégation.

Manchester City v Leeds : date et heure du coup d’envoi

Ce choc de Premier League aura lieu le mardi 14 décembre.

Il se tiendra à l’Etihad à Manchester, avec une heure de coup d’envoi au Royaume-Uni à 20 heures.

City est sans victoire en quatre matchs de Premier League contre Leeds, qui a gagné 2-1 lors de ce match la saison dernière en marquant avec les deux tirs qu’ils ont eus dans le match.

.

Raheem Sterling a rejoint Shearer, Henry et Aguero pour marquer 100 buts en Premier League lors de la dernière sortie de Manchester City contre Leeds: commentaire talkSPORT

Ce match sera diffusé en direct et en exclusivité sur talkSPORT 2 avec une couverture à partir de 19h45.

Les commentaires viendront de Ian Danter et de l’ancien défenseur de Manchester City et Leeds Danny Mills.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Cancelo a été dans une forme sensationnelle pour City mais est maintenant suspendu Manchester City v Leeds: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes ont un bilan de santé presque parfait pour ce match, Ferran Torres restant le seul absent à long terme pour City.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Guardiola a déclaré: « Tout le monde est en forme sauf Ferran. »

Cependant, il manquera également à City, Joao Cancelo, car l’arrière latéral est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Leeds, quant à lui, a été en proie à des blessures ces dernières semaines, avec Patrick Bamford, Kalvin Phillips et Liam Cooper tous souffrant de problèmes aux ischio-jambiers.

Rodrigo souffre toujours de douleurs au talon et Robin Koch reste incertain à la suite d’une récente maladie.

Pascal Struijk a également ajouté aux récents problèmes de blessure de Leeds avec un genou enflammé.

GETTY

Raphinha joue un rôle clé pour aider Leeds à éviter la chute cette saison Manchester City contre Leeds: Faits du match Manchester City est sans victoire en quatre matchs de Premier League contre Leeds (D2 L2) depuis une victoire 2-1 à Maine Road sous Kevin Keegan en janvier 2003.Leeds a remporté ce match exact 2-1 la saison dernière, marquant avec les deux tirs qu’ils avaient tout au long du match. Ils n’ont pas remporté de matchs consécutifs à l’extérieur contre Man City depuis 1987, alors qu’ils ne l’ont pas fait dans l’élite depuis une série de trois entre 1969 et 1971. Leeds n’a remporté qu’un de ses 14 derniers matchs à l’extérieur contre le titre champions de haut niveau (D5 L8), battant Arsenal 3-2 à Highbury en mai 2003. Leeds n’a remporté que deux de ses 20 matchs de Premier League contre des équipes commençant la journée en tête du classement (D9 L9). Cependant, ces deux victoires sont venues de l’extérieur, y compris une victoire 2-1 sur Manchester City lors de leur plus récente rencontre de ce type. Manchester City est invaincu lors de ses 14 derniers matchs à domicile de Premier League disputés mardi (10 v. dernière défaite de ce type à Maine Road en août 1993 contre Blackburn Rovers. Depuis son retour dans la division la saison dernière, Leeds a remporté six de ses sept matchs en milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi) Mardi. Manchester City a marqué 499 buts en 206 matchs de Premier League sous Pep Guardiola – un but ici verrait l’Espagnol devenir le manager pour voir ses équipes marquer 500 dans la compétition en le moins de matchs depuis le début de son mandat (actuellement Jürgen Klopp , 234 matchs). Leeds a marqué deux fois lors de chacun de ses deux derniers matchs de Premier League, ayant marqué plus d’une fois lors de seulement deux de ses 14 premiers cette saison. Cependant, ils ont fait match nul avec Brentford (2-2) et perdu contre Chelsea (2-3) lors de ces matchs, West Ham étant la dernière équipe à marquer au moins deux fois mais à ne pas remporter plus de 3 matchs consécutifs de Premier League (4 en une rangée en mars/avril 2016).Raphinha a marqué lors de quatre de ses cinq matches de championnat (80%) mardi pour Leeds United, inscrivant quatre buts. Dans l’histoire du club, le seul joueur à avoir marqué jusqu’à 80 % de ses matches de championnat un jour de la semaine (min. 5 matchs) est Rod Belfitt, qui a marqué lors de quatre de ses cinq matchs de championnat le mercredi entre 1964 et 1971.Joe Gelhardt a marqué avec sa première touche lors de la défaite de Leeds contre Chelsea la dernière fois ; le dernier adolescent à marquer lors d’apparitions consécutives en Premier League pour les Blancs était James Milner en décembre 2002, qui l’a fait après avoir été remplaçant lors des deux matches contre Sunderland puis Chelsea.