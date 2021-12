L’équipe de presse de la Maison Blanche se fait passer pour un média dans un tweet de vacances mièvre

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, et son équipe de communication ont maladroitement joué aux journalistes pendant une journée jeudi dans le cadre d’une salutation de vacances de Psaki aux médias et à ses collègues.

« Joyeux Noël et bonnes vacances ! » Psaki a tweeté jeudi après-midi. «À la presse de la Maison Blanche – merci de nous avoir défiés, de nous avoir interrogés et de nous avoir tenus responsables alors que nous travaillons tous pour tenir le peuple américain informé. Et à l’équipe de presse, vous êtes tout simplement le meilleur. Reconnaissant chaque jour de travailler avec vous.

Le message était accompagné d’une image, prise depuis le podium de la salle de briefing de la Maison Blanche, de Psaki assise avec 12 de ses collègues sur les chaises utilisées par les journalistes.

La plupart des membres du personnel de la Maison Blanche avaient les mains levées comme pour poser une question, une femme tenant son téléphone à la manière de quelqu’un qui tweete en direct un point de presse.

Un membre du personnel masculin, assis dans le fauteuil réservé au correspondant de Fox News à la Maison Blanche et partenaire d’entraînement fréquent de Psaki, Peter Doocy, a gardé les bras croisés avec un regard sévère sur son visage masqué.

Au cours de ses 11 mois en tant qu’attachée de presse, Psaki s’est engagée dans un certain nombre de querelles avec des journalistes dans la salle de briefing sur des questions aussi variées que les droits à l’avortement, les restrictions de voyage en Afrique australe, Hunter Biden et plus encore.

Le tweet de Psaki dans lequel elle et son équipe de communication ont posé dans des sièges réservés aux journalistes lors des briefings.Jen Psaki/Twitter

Plus particulièrement, Psaki s’en est pris à un journaliste après avoir demandé comment le président Biden pouvait soutenir le droit à l’avortement malgré sa foi catholique.

« Suite à la loi du Texas, pourquoi le président soutient-il l’avortement alors que sa propre foi catholique enseigne que l’avortement est moralement répréhensible ? » a demandé Owen Jensen du réseau de télévision Eternal Word, connu pour sa programmation axée sur le catholique.

Psaki a d’abord répondu en disant que c’était la conviction du président que « c’est le droit d’une femme, c’est le corps d’une femme et c’est son choix ».

Jensen a insisté davantage, en demandant : « À son avis, qui devrait alors s’occuper de l’enfant à naître ?

« Il pense que c’est à une femme de prendre ces décisions. Et c’est à une femme de prendre ces décisions avec son médecin », a déclaré Psaki avant de riposter, « je sais que vous n’avez jamais fait face à ces choix et que vous n’avez jamais été enceinte, mais pour les femmes qui ont fait face à ces choix, c’est incroyablement chose difficile. Le président estime que ce droit doit être respecté.

Les utilisateurs de Twitter qui soutiennent Biden ont souhaité à Psaki et à son équipe un joyeux Noël, certains la remerciant d’avoir ramené «l’honnêteté» sur le podium – dans un coup porté aux précédents secrétaires de presse de l’ancien président Donald Trump.

D’autres ont critiqué l’attaché de presse et le personnel des communications de la Maison Blanche avec des salutations inhabituelles.

« Dommage que vous soyez tous des menteurs et que vous n’ayez aucun rapport avec la vérité, vous ne trompez personne avec un cerveau @PressSec », a tweeté un utilisateur.

Un autre a qualifié Psaki de « Meilleur déflecteur de l’histoire », suivi d’un emoji obscène.

Quelques heures plus tôt, Psaki avait annoncé que le point de presse de mercredi à la Maison Blanche serait le dernier de 2021.

« N’ayez pas l’air si triste, tout le monde », a-t-elle dit en quittant le podium.