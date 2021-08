L’équipe de presse de la Maison Blanche s’énerve alors que Fox News lui parle d’Américains « bloqués » à Kaboul | Monde | Nouvelles

in

Jen Psaki s’est heurtée au correspondant de Fox News à la Maison Blanche, Peter Doocy, qui a demandé si l’administration Biden avait peut-être fait les choses à l’envers en retirant d’abord les troupes et en ne suivant pas complètement les évacuations. M. Doocy a suggéré que le gouvernement laissait les Américains “bloqués” en Afghanistan avec Jen Psaki riant rapidement et disant qu’elle voulait “appeler” M. Doocy pour sa suggestion. Le clip a été vu plus d’un million de fois sur Twitter, certains contestant également Mme Psaki affirmant que certains Américains pourraient ne pas souhaiter retourner aux États-Unis.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, M. Doocy a demandé à Mme Psaki si elle convenait que la plupart des critiques adressées au président Joe Biden étaient dues au retrait de ses troupes avant qu’une évacuation ne puisse se terminer complètement.

Il a demandé : « Le président a-t-il le sentiment que la plupart des critiques ne portent pas sur le fait de quitter l’Afghanistan ?

“C’est la façon dont il a ordonné que cela se produise en retirant les troupes avant d’avoir ces Américains qui sont maintenant bloqués. En a-t-il une idée?”

Mme Psaki a semblé visiblement agacée par la question et a immédiatement rétorqué: “Je pense qu’il est irresponsable de dire que les Américains sont bloqués, ils ne le sont pas.

“Nous nous engageons à ramener chez eux les Américains qui veulent rentrer chez eux.”

M. Doocy s’est ensuite demandé si la position officielle de la Maison Blanche était qu’il n’y avait pas d’Américains bloqués.

Mme Psaki a répondu: “Je vous appelle simplement pour avoir dit que nous bloquons les Américains en Afghanistan alors que nous avons été très clairs sur le fait que nous ne laissons pas les Américains qui veulent rentrer chez eux.

“Nous allons les ramener à la maison et je pense que c’est important que le public américain entende et comprenne.”

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré qu’il était peu probable que M. Biden prolonge la date de retrait des troupes du 31 août malgré les pressions exercées par les dirigeants du G7 sur le président.

M. Biden a déclaré qu’il n’était “pas nécessaire” que les troupes restent en Afghanistan car Al-Qaïda a été vaincu.

M. Wallace a révélé que plus de 2 000 personnes avaient été évacuées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total à plus de 10 000.

Les talibans ont révélé qu’il y aurait des « conséquences » si les États-Unis restaient en Afghanistan au-delà de la date du 31 août.

M. Wallace a déclaré à Sky News qu’il craignait un risque accru d’attaques terroristes dans les derniers jours de l’évacuation, car des groupes terroristes comme l’Etat islamique voudront être vus “chasser” l’Occident hors d’Afghanistan.