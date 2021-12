L’équipe de Rebel Wilson ne voulait pas que je perde du poids

« C’est fascinant. Pourquoi les gens sont-ils si obsédés par les femmes, en particulier, pour son apparence ? » a ajouté l’actrice de 41 ans. » Je sais ce que c’est que d’être une femme qui est essentiellement invisible pour la plupart des gens en n’étant pas considérée comme traditionnellement belle ou autre. C’est fou d’essayer de s’adapter à ça. Il vaut mieux être la version la plus saine ».

Rebel Wilson a également noté que son cheminement vers une vie plus saine n’a pas été facile et qu’elle passe parfois à une alimentation émotionnelle. « Je ne suis pas parfaite, Je mange encore émotionnellement parfois, il y a encore des choses stressantes dans ma vie et dans mon travail qui peuvent être très stressantes… mais je ne suis pas parfait. J’ai juste appris à gérer les choses », a-t-il déclaré à la BBC.

Depuis que Wilson a commencé à perdre du poids, le public et les médias ont beaucoup plus d’opinion sur le corps de l’actrice australienne.