L’équipe de rêve country des Statler Brothers

L’une des grandes qualités derrière les frères Statler« Une série incroyable de deux décennies et demie de records country à succès était leur humilité. Le groupe country facile à écouter de Staunton, en Virginie, a toujours conservé une approche terre-à-terre dans son comportement et son style d’enregistrement.

Cette vertu était au premier plan le 31 mars 1979. Alors que le quatuor effectuait une tournée aux États-Unis dans un double projet puissant avec Barbara Mandrell, leur prochain succès sortit des presses à disques et se retrouva dans les charts, «Comment être une star de la country.»

Le groupe avait interprété la chanson aux CMA Awards en octobre précédent où, pour une fois, ils n’avaient pas remporté le groupe vocal de l’année. Ils revendiqueraient le titre pas moins de neuf fois au cours de leur illustre carrière. Mais la demande pour la chanson était si élevée après la télédiffusion des CMA qu’ils l’ont ajoutée à ce qui serait leur prochain album certifié or, The Originals.

Chants country à la douzaine

Les frères Harold et Don Reid, Lew DeWitt et Phil Baisley étaient une institution de musique country très appréciée depuis des années, au moment où le dernier Mercury Records 45 s’est incliné dans le classement des Hot Country Singles à la fin de mars 1979. À commencer par leur d’abord frappé «Flowers On The Wall» en 1965, ils avaient déjà eu 32 entrées dans les charts. Treize d’entre eux étaient parmi les 10 meilleurs succès.

Produit par Jerry Kennedy, «How To Be A Country Star» était une composition typiquement ironique des frères Reid. Il a légèrement conseillé à l’auditeur que s’ils ressemblaient à l’un des artistes de la vie réelle dont le nom était vérifié dans la chanson, la célébrité était sûrement un signe.

Namechecking Merle, Jerry Lee, Willie et coll.

La nouveauté était dans cet inventaire de célébrités parce que c’était toute une liste. Pas moins de 27 artistes ont été reconnus sur quatre vers, parfois par leur nom complet mais souvent uniquement par leur premier. Cela a encouragé l’auditeur à reconnaître une équipe complète qui comprenait Waylon Jennings, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Webb Pierce, Willie Nelson, Eddy Arnold et Dolly Parton. Une équipe de rêve en effet.

Le coup de poing est venu dans le couplet final, dans lequel le groupe a modestement ajouté que si vous n’aviez pas les talents de l’un de ces noms, «venez dans les coulisses et demandez Harold, Phil, Don ou Lew… et nous verrons que vous obtenez une audition pour la Statler Brothers Revue. Vingt-sept autres stars plus les Statlers ont assuré un autre succès dans le Top 10, alors que «How To Be A Country Star» a atteint la 7e place.

