L’équipe de route de Mötörhead rend hommage à Lemmy avec de nouveaux tatouages

MÖTÖRHEADdirecteur de tournée de longue date de Eddie Rocha et assistante de production Emma Cederblad a récemment rendu hommage au leader emblématique du groupe Ian Fraser « Lemmy » Kilmister en obtenant MÖTÖRHEAD tatouages ​​sur leurs jambes. Une courte vidéo documentant le processus peut être vue ci-dessous.

Lemmy est décédé il y a exactement six ans – le 28 décembre 2015 – à l’âge de 70 ans peu de temps après avoir appris qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

Il avait fait face à plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années de sa vie, y compris des problèmes cardiaques, l’obligeant à réduire ses célèbres habitudes tabagiques.

MOTÖRHEAD a dû annuler un certain nombre de spectacles en 2015 en raison de LemmyLa mauvaise santé de , bien que le groupe ait réussi à terminer une dernière tournée européenne quelques semaines avant sa mort.

En juin 2020, il a été annoncé que Lemmy obtiendra le traitement biopic. Le prochain film, « Lemmy », sera dirigé par Greg Olliver, qui a précédemment réalisé le documentaire 2010 du même nom, « Lemmy ».

« Lemmy » suivrai Kilmisterla vie de grandir à Stoke-on-Trent, devenir un roadie pour Jimi Hendrix et membre du groupe de rock psychédélique séminal FAUCON avant de former MOTÖRHEAD.

Une urne sur mesure contenant LemmySes cendres sont exposées en permanence dans un columbarium du cimetière de Forest Lawn à Hollywood, en Californie.



