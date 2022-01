L’équipe de Sonic partage de superbes œuvres d’art pour célébrer la nouvelle année

Image : Sega via @SonicOfficialJP

L’une des sorties les plus attendues en 2022 est Frontières soniques, et pour célébrer le Nouvel An, Sega et Sonic Team ont partagé des illustrations spéciales (et époustouflantes) sur Twitter, qui semblent être inspirées par le nouveau jeu.

Selon une traduction approximative, Sonic Team continuera avec plus d’élan que l’année dernière et relèvera « de nombreux défis » afin d’apporter le flou bleu à encore plus de personnes au cours de la nouvelle année. Il termine en remerciant les fans pour leur soutien continu à Sonic.

« Bonne année – Cette année, avec plus d’élan que l’année dernière, nous aimerions relever de nombreux défis en équipe afin de pouvoir apporter le charme de Sonic à encore plus de personnes. Merci pour votre soutien continu à Sonic cette année . [All Sonic Team] »

?? ?? ?? 【ソニックチーム一同】#ソニック #元旦 pic.twitter.com/XPIYaPNoX7 – ソニック・ザ・ヘッジホッグ【公式】 (@SonicOfficialJP) 31 décembre 2021

Voici une photo similaire de Sonic et d’une tour éloignée de la bande-annonce de Sonic Frontiers :

Sonic Frontiers devrait actuellement arriver cette année sur Nintendo Switch et sur plusieurs autres plateformes. Êtes-vous excité pour la prochaine aventure de Sonic? Dites-nous ci-dessous.