L’équipe de Stefano Pioli espère éviter une troisième défaite consécutive en Serie A

L’AC Milan affronte Gênes au Stadio Luigi Ferraris mercredi soir. C’est un match énorme pour Milan, non pas à cause de l’adversaire, mais parce que l’équipe de Stefano Pioli a maintenant perdu deux matches de Serie A d’affilée. Ils ont commencé la saison invaincus depuis 12 matches, mais ont récemment chuté. Cela étant dit, Milan reste à la deuxième place du classement de Serie A, mais l’Inter Milan n’est qu’à un point des Rossoneri en troisième.

Scénarios

Le scénario principal est que Milan essuie deux défaites. Lors de ces deux défaites, Milan a encaissé sept buts. Le défenseur central vedette Fikayo Tomori était absent, ce qui a laissé un trou dans la défense, mais sept buts, c’est encore beaucoup trop. L’Anglais revient contre Gênes.

Le gardien Mike Maignan est revenu lors du dernier match à domicile contre Sassuolo. Évidemment, cela ne s’est pas passé comme prévu, puisque Milan s’est incliné 3-1. Il cherchera une performance de rebond majeure.

L’attaque a également été très stagnante lors du dernier match. Il est difficile d’imaginer un joueur comme Zlatan Ibrahimovic permettre que cela se reproduise une fois de plus. Ce montage pourrait très bien contenir de nombreux feux d’artifice pour Milan. Les Rossoneri doivent gagner en confiance lors de ce match et du suivant contre Salernitana, avant d’affronter Liverpool lors de la dernière journée de la Ligue des champions.

Le dernier scénario est plus réconfortant. Le légendaire attaquant ukrainien et milanais Andriy Shevchenko est désormais le manager de Gênes, il affronte donc son ancienne équipe où il avait le plus haut de tous les sommets en carrière.

Composition prévue pour l’AC Milan

Maignan débutera une nouvelle fois dans les buts, cherchant à retrouver sa forme avant sa blessure.

La défense mettra en vedette Theo Hernandez, Simon Kjaer, Tomori et Pierre Kalulu. Le retour de Tomori est énorme pour le club. Davide Calabria reste blessé et Kalulu est un remplaçant solide.

Attendez-vous à voir Franck Kessie et Sandro Tonali au milieu de terrain. Le milieu de terrain du dernier match d’Ismael Bennacer et Tiémoué Bakayoko était assez affreux, ils pourraient donc être remplacés.

Les trois joueurs derrière l’attaquant seront Rafael Leao, Brahim Diaz et Alexis Saeleamaekers. Le principal joueur à surveiller est Diaz car il n’a pas encore retrouvé sa forme de début de saison après avoir subi une blessure.

Ibrahimovic débutera au poste d’attaquant et sera un pivot. Milan doit faire une déclaration dans ce match, et tout commence par ce que fera Ibrahimovic.

