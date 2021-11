L’équipe de transition Youngkin comprend d’anciens gouverneurs et des élus

Alors que le gouvernement de l’État de Virginie commence sa transition vers le gouverneur élu Glenn Youngkin du gouverneur Ralph Northam, Youngkin a annoncé que son équipe comprendra d’anciens gouverneurs et des élus actuels.

Jeff Goettman, qui a été directeur de l’exploitation de la campagne, dirigera l’équipe de transition. Les coprésidents de l’équipe seront Kay Coles James, ancien président de la Heritage Foundation conservatrice et membre du comité de transition de l’ancien gouverneur Bob McDonnell, et le sénateur Steve Newman, R-Forest, un sénateur et ancien président pro tempore de la chambre.

L’équipe sera conseillée par quatre anciens gouverneurs qui seront coprésidents honoraires : Robert McDonnell, James Gilmore, George Allen et Douglas Wilder. Del. Kathy Byron, R-Bedford, servira également. Aubrey Layne, qui a servi dans les deux dernières administrations démocrates, fera partie de l’équipe.

L’équipe de Youngkin comprendra également des propriétaires d’entreprise, des agents des forces de l’ordre et des professionnels de la santé.

« Afin de changer la trajectoire de notre grand Commonwealth, nous ne pouvons pas fonctionner à l’heure du gouvernement », a déclaré Youngkin dans un communiqué. « Nous allons faire les choses différemment. C’est pourquoi cette incroyable équipe de transition représente divers horizons – propriétaires d’entreprise, agents des forces de l’ordre, anciens combattants, prestataires de soins de santé et, surtout, parents – qui apporteront un éventail d’expériences et de nouvelles perspectives qui ouvriront la voie à une transformation où Virginia monte en flèche et ne s’arrange jamais.

Youngkin prendra ses fonctions en janvier.

